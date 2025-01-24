Бросила миллиардера ради молодого манекенщика: кто он, тайный любовник 38-летней Елены Перминовой?

Елена Перминова (Фото: соцсети)
После разрыва с Лебедевым Елена Перминова улетела в Мексику, где прекрасно проводила время с друзьями, а ещё она была замечена в обществе молодого манекенщика Тараса Романова. По слухам, это её новый ухажёр. Подробности — в материале «Радио 1».
Перминова и Лебедев
Миллиардер и модель познакомились в 2005 году, на тот момент Елене было 19 лет, а Александру — 46. Из-за большой разницы в возрасте многие думали, что их роман долго не продлится. Однако, союз продержался почти 20 лет, у них четверо детей, хотя пара несколько раз расставалась.
В 2020 году Лебедев сделал предложение Елене, однако свадьба так и не состоялась.
Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: соцсети)
Как написала модель в своём телеграм-канале, даже самые красивые истории любви заканчиваются, каждый из них, она и Александр, начинают новую жизнь.
«Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за всё. Дальше каждый идет своим путём», — сообщила Перминова.
Слухи о романе
Искать вдохновение и открывать новый этап в жизни Елена решила в Тулуме, где как раз находился Тарас Романов. Говорят, что они вместе провели новогодние каникулы: их фотографии из одних и тех же мест мгновенно вызвали реакцию в Интернете, пользователи увидели множество совпадений. Лебедев же отправился с детьми встречать Новый год на Мальдивы.
Елена Перминова (Фото: соцсети)
В соцсетях отмечают, что Тарасов и Перминова регулярно обмениваются лайками и комментариями, а сам манекенщик похож как на Елену, так и на её сына.
Модель по поводу этой ситуации не давала никаких комментариев.
«Личное всегда будет личным», — написала она в своём телеграм-канале.
Кто он — новый избранник?
Тарас Романов строит успешную карьеру в мире моды. Он работал с такими брендами, как Dolce&Gabbana Beauty и Valentino, снимался для многих глянцевых журналов, в том числе и вместе с Линдой Евангелистой. Он часто появляется на красных дорожках.
Тарас Романов (Фото: соцсети)
Романов активно занимается спортом, увлекается иностранными языками, философией и историей.
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Анастасия Чубина