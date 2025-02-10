«Угадайте кто?»: Елена Перминова показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)
Модель Елена Перминова спустя чуть больше месяца после разрыва с олигархом Александром Лебедевым намекнула на перемены в личной жизни. Девушка поделилась фотографией помолвочного кольца с огромным овальным бриллиантом, тем самым намекнув, что она вскоре может выйти замуж.
На странице в соцсети Перминова опубликовала снимок с кольцом и обратилась к подписчикам: «Угадайте кто?». Поклонники выдвинули две версии. Согласно первой, предложение руки и сердца Елене мог сделать новый молодой партнер Тарас Романов, а по второй бывший возлюбленный Лебедев. И судя по размеру камня и его форме, как предполагают фанаты, украшение Перминовой преподнес именно олигарх, а не 20-летний манекенщик.
Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)
Сейчас подписчики Елены активно обсуждают примирение экс-возлюбленных. Многие полагают, что после разрыва Лебедев понял, что не может без Перминовой, поэтому решился на брак. Стоит напомнить, что модель жила вместе с бизнесменом более 15-ти лет. Однако за все это время они так и не узаконили отношения.
О расставании они заявили в конце декабря. Подчеркивалось, что никаких судов не планируется, так как пара смогла разойтись без претензий друг к другу.
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Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)
Сейчас подписчики Елены активно обсуждают примирение экс-возлюбленных. Многие полагают, что после разрыва Лебедев понял, что не может без Перминовой, поэтому решился на брак. Стоит напомнить, что модель жила вместе с бизнесменом более 15-ти лет. Однако за все это время они так и не узаконили отношения.
О расставании они заявили в конце декабря. Подчеркивалось, что никаких судов не планируется, так как пара смогла разойтись без претензий друг к другу.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева