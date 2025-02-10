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«Угадайте кто?»: Елена Перминова показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)

Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)

Модель Елена Перминова спустя чуть больше месяца после разрыва с олигархом Александром Лебедевым намекнула на перемены в личной жизни. Девушка поделилась фотографией помолвочного кольца с огромным овальным бриллиантом, тем самым намекнув, что она вскоре может выйти замуж.
На странице в соцсети Перминова опубликовала снимок с кольцом и обратилась к подписчикам: «Угадайте кто?». Поклонники выдвинули две версии. Согласно первой, предложение руки и сердца Елене мог сделать новый молодой партнер Тарас Романов, а по второй бывший возлюбленный Лебедев. И судя по размеру камня и его форме, как предполагают фанаты, украшение Перминовой преподнес именно олигарх, а не 20-летний манекенщик.

Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)




Сейчас подписчики Елены активно обсуждают примирение экс-возлюбленных. Многие полагают, что после разрыва Лебедев понял, что не может без Перминовой, поэтому решился на брак. Стоит напомнить, что модель жила вместе с бизнесменом более 15-ти лет. Однако за все это время они так и не узаконили отношения.

О расставании они заявили в конце декабря. Подчеркивалось, что никаких судов не планируется, так как пара смогла разойтись без претензий друг к другу.

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#свадьба
#любовь
#отношения
Бузова разрыдалась, после встречи с Давой и беременной Краймбрери на красной дорожке «Big Love Show»
Ольга Бузова разрыдалась перед журналистами, говоря о личной жизни
10 февраля 2025, 14:40

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

В минувшие выходные Ольга Бузова появилась на концерте «Big Love Show». Она разрыдалась перед журналистами, отвечая на их вопросы о личной жизни.
Звезда российского шоу-бизнеса откровенно призналась, что сейчас она одинока, но очень хочет построить крепкие отношения. Бузова рассказала, что так и не встретила достойного мужчину.

«Я нравлюсь мужчинам. Я это чувствую. Но я поняла, что я люблю себя и пока не люблю никого из мужчин. Я не хочу проходящих отношений. Поэтому нужно ходить на свидания. Ты никогда не знаешь, понравится он тебе или нет. Подает ли он тебе руку, когда вы выходите из машины? Желает ли он спокойной ночи и доброго утра», — поделилась Бузова.

При этом она добавила, что ни один из ее ухажеров не поинтересовался, как прошло ее выступление, перед которым она сильно волновалась. В этот момент дувушка не смогла сдержать слез.

Однако многие заподозрили, что расплакалась певица, так как не смогла сдержать эмоций после того, как встретила на красной дорожке своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна с беременной Мари Краймбрери.

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#страх
#певица
#шоу
#отношения
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Петров купил дом за 100 млн перед родами жены, а Заворотнюк провела гендер-пати: кто еще готовится к рождению ребенка в 2025 году
10 февраля 2025, 14:38

Ида Галич с сыном Леоном (Фото: Телеграм @GALICH_onok)

В 2025 году сразу в нескольких звездных семьях появятся дети. Для кого-то из актеров и блогеров это будет второй или третий ребенок, а некоторые артисты готовятся стать родителями впервые.

Ида Галич и Олег Ледвич

Блогер Ида Галич ждет появления на свет второго малыша. Недавно она восстанавливала силы после путешествия в Париж, где звезда была на показах в рамках Недели моды. Ида уже подготавливает приданое и вторую детскую комнату в своем просторном особняке в Подмосковье.

«Первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась», — рассказала Галич о путешествии во Францию.

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Телеграм @GALICH_onok)

В столице России у нее много работы. Блогер собирается активничать до 8-го месяца, поскольку хорошо себя чувствует. Еще Иду ждет свадьба с женихом бизнесменом Олегом Ледвичем (у него дело по монтажу ледовых арен, оборудования).

«Безумно счастливая я — точнее мы. Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться!», — отмечала Галич.

Влюбленные уже познакомили наследников от первых браков друг с другом — у Олега дочь, а у Иды сын. Телеведущая поделилась, что ее 5-летний Леон очень ждет встречи с малышом.

«Целует мой живот почти каждый день, очень ждет парня, чтобы «все тут разгромить». А если девочка, будет играть аккуратно. Обещает! », — откровенничала Галич.

Говорят, что у Иды и Олега родится мальчик.

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

Александр Петров и Виктория Антонова

36-летний актер Александр Петров и его 24-летняя супруга Виктория Антонова весной станут родителями. Влюбленные ждут сына. Артист много снимается, но пообещал любимой, что после рождения ребенка будет больше времени уделять семье — он будет стараться реже выбирать съемки в регионах, которые располагаются далеко от Москвы.

В настоящий момент пара ремонтирует одну из комнат своего нового дома — Александр и Виктория делают там детскую комнату для своего малыша. Актер продал свою квартиру в столице за 50 миллионов рублей, чтобы добавить средств и приобрести почти за 100 миллионов рублей загородный дом для семьи. Петров купил особняк в элитном загородном поселке в Подмосковье общей площадью 485 квадратных метров с участком 10 соток.

Дава/Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @dava_m)

Мари Краймбрери и Дава

32-летняя исполнительница Мари Краймбрери и 31-летний блогер Дава (Давид Манукян) ждут дочь, планируют свадьбу.

Дава стал известен публике после романа и расставания с популярной телеведущей и блогером Ольгой Бузовой. Через некоторое время после скандального разрыва с Бузовой Манукян вступил в отношения с певицей — Мари Краймбрери. Дава и Мари вместе уже несколько лет. Мама Манукяна обожает невестку, говорит ей много комплиментов, обещает помогать с внуком.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Арсений и Лиана Шульгины

У 26-летних Арсения и Лианы Шульгиных в апреле родится сын. Это будет их второй ребенок, сейчас у пары подрастает 4-летняя дочь Селин. Певица Валерия счастлива, что в семье ее младшего сына появится уже второй малыш.

Избранница известного своей жестокостью к женщинам Марата Башарова беременна: поклонники обратили внимание на её округлившиеся формы
Избранница известного своей жестокостью к женщинам Марата Башарова беременна: поклонники обратили внимание на её округлившиеся формы

Семья в полном составе отдыхает в Дубае. Там невестка Валерии сфотографировала свой живот и поделилась трогательными кадрами с подписчиками. Однако в соцсетях многие начали необоснованно критиковать девушку. Лиана не стала отмалчиваться и ответила новой серией фото: Шульгина позировала в номере отеля в джинсах с расстегнутой рубашкой, показывая живот и верх купальника.

«Беременность — удивительное время, в среднем женщина проживает его всего два — три раза за жизнь, если повезет, так хочется сохранить каждый момент, каждое ощущение, каждое состояние. Для меня это время какой-то особенной легкости и женственности. Тело меняется, но эти изменения прекрасны — жалею, что в первую беременность поддалась этому общественному давлению и «чужому мнению» — стеснялась делать фотосессии, боялась показывать живот. Как хорошо, что мы взрослеем и начинаем жить так, как хочется именно нам! Сейчас я чувствую себя намного свободнее и увереннее. Хочется запечатлеть эту красоту, чтобы потом возвращаться к этим кадрам снова и снова», — обратила внимание невестка Валерии.

К слову, Шульгина намекает, что роды могут начаться в день рождения свекрови — Валерии 17 апреля исполнится 57 лет.

Светлана Светикова и Алексей Полищук (Фото: Инстаграм* @svetikova_music)

Светлана Светикова и Алексей Полищук

41-летняя исполнительница, артистка мюзиклов Светлана Светикова готовится родить третьего ребенка. У Светы будет дочь. Светикова счастлива в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, у влюбленных растут 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

«Я решила, что хочу третьего малыша летом. Долго думала — взвешивала, но однозначно понимала одно, я себе не простила бы, если бы не пошла за еще одним чудом. Мы можем гнаться сколько угодно, за чем угодно, бежать, стремиться, ублажать свои амбиции — но нет в этом покоя и счастья. Это все временное удовлетворение», — отмечала Светикова.

Света уточнила, что счастье не в достижениях, а в любви.

«Обожаю быть беременной! Сейчас идет шестой месяц, но ощущения, что я уже на девятом, точнее я на девятом чувствую себя с самого начала. Не жалуюсь! И да! Мне нравится! Несмотря на то, что бывает тяжко. И не понятно как быстро приду в форму после. С мальчиками я в форме была сразу. Не уверена, что в этот раз получится так же. Ради этой любви я готова на все», — делилась Светикова.

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк и Тимур Исмаилов

В 2025 году 28-летняя блогер Анна Заворотнюк и ее муж предприниматель 30-летний Тимур Исмаилов впервые станут родителями.

В декабре Анна поделилась, что узнала пол будущего малыша. Актриса сериала «Закрытая школа» опубликовала несколько фотографий из Дубая. Девушка позировала на пляже и придерживала рукой живот.

«Ваши ставки: мальчик или девочка? Мы уже знаем пол, у нас была очень милая гендерная вечеринка для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели убедила всех близких в том, что чувствую, кто там будет, и оказалась права», — отметила дочь Анастасии Заворотнюк.

На празднике Анна и ее супруг разрезали торт из своей любимой пекарни в Нью-Йорке. Девушка рассказала, что они порой устраивали там уютные свидания, когда жили в США.

«Когда случайно увидели ее в «Дубай Моллем, сомнений в том, где заказать торт, уже не было», — писала Анна в личном блоге.

Кто еще ждет малыша?

  • 40-летний режиссер, продюсер Сарик Андреасян с супругой актрисой 29-летней Елизаветой Моряк ждут вторую дочь.
  • 32-летняя актриса Аглая Шиловская ждет первенца от коллеги 48-летнего Александра Устюгова.
  • 20-летняя фигуристка, серебряный призер Олимпиады Александра Трусова и ее муж 24-летний фигурист Макар Игнатов станут родителями летом.
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Изменил жене с Верой Сотниковой и работал дворником: с чего началась карьера Владислава Ветрова
10 февраля 2025, 14:20

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

Заслуженный артист РФ Владислав Ветров отметил свой 61-й день рождения — актер родился 9 февраля 1964 года. За свою карьеру он стал известным театральным и киноактером, исполнив 145 ролей. Однако в последнее время его дальнейшая работа в театре «Современник» оказалась под вопросом — артиста уволили, а его портрет убрали из фойе. Ни сам Ветров, ни представители театра не дают комментариев по этому поводу. «Радио 1» расскажет о личной жизни и карьере артиста.

От радиотехники к театру


Широкая популярность пришла к нему уже после 50 лет, когда он сыграл дядю Борю в сериале «Отель Элеон». Личное счастье он тоже нашел в зрелом возрасте, хотя в его жизни были попытки создать семью, едва не разрушенную Верой Сотниковой.

В семье Владислава Ветрова не было артистов: отец служил военным летчиком, а мать работала авиационным технологом. Однако родители часто водили сына в театр, что пробудило в нем интерес к сцене. Более того, они поддержали его увлечение и помогли организовать домашний кукольный театр.

«Детство и юность я провел в Таганроге, в который влюбился раз и навсегда. Когда мне было лет шесть, папа сделал для меня маленький театр — из фанеры. Я брал мамины спицы, наклеивал на них персонажей, вырезанных из бумаги, и разыгрывал сказки, которые видел в местном театре имени Чехова. Мне всегда было интересно увидеть театр с обратной стороны», — рассказал Владислав Ветров.

Когда настало время выбирать профессию, родители настояли на поступлении в радиотехнический институт, так как считали, что театр должен оставаться хобби. Однако талант Ветрова был замечен в Таганрогском драматическом театре, где ему доверяли ведущие роли, несмотря на отсутствие актерского образования.

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

В 20 лет он женился на однокурснице Ирине, а в 21 год стал отцом. Чтобы обеспечить семью, ему приходилось работать грузчиком и дворником: вставать в 4 утра, подметать улицы, затем учиться в институте и репетировать в театре, после чего снова идти на работу.

Несмотря на полученное образование, Ветров так и не стал работать по специальности, полностью посвятив себя театру. Он играл главные роли в Рижском театре русской драмы, Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького, снимался в кино и даже пробовал себя в режиссуре.

Роман с Верой Сотниковой


Владислав Ветров регулярно приезжал в Москву на съемки, и во время одной из таких поездок он познакомился с молодой актрисой Верой Сотниковой. Она предложила ему стать ее партнером на пробах к фильму «Дымъ», и они вместе отправились в Ленинград. В итоге Ветров получил роль в картине, а вот Сотникову заменили другой актрисой.

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

В начале 1990-х Ветров начал играть в московском театре «Школа драматического искусства», однако его семья оставалась в Ростове — жилья в столице у него не было.

Спустя некоторое время судьба снова свела его с Верой — они вместе работали над спектаклем «Доктор Живаго». Их отношения постепенно переросли из рабочих в личные. Некоторое время Ветров жил в квартире Сотниковой, которую она получила в подарок от иностранного поклонника.

«Приезжает Эрнст, взахлеб говорит о нашем будущем, а у меня — серьезный роман, любовь с другим человеком. Что делать? Я молчу. Тут мы с театром собрались на гастроли в Италию. "Чудесно! — радостно воскликнул Эрнст. — Я за тобой заеду в Римини, и мы отправимся в предсвадебное путешествие по Европе". Ситуация трагикомическая: со мной в Италию едет Влад, и туда же должен приехать Эрнст», — вспоминала Вера про немецкого ухажера.

Однако актер так и не решился окончательно разорвать связь с семьей, и в итоге именно Вера поставила точку в их романе.

Владислав Ветров (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«У меня было все: жилье, прописка, деньги. Влад не работал и жил в квартире, принадлежавшей моему бывшему поклоннику. Он сильно скучал по сыну и впадал в депрессию. В итоге вернулся в Ростов, а я стала много сниматься», — вспоминала позже Сотникова.

Сам Ветров признавался, что расставание далось ему тяжело.

«Это было страшно, как будто потерял ноги или руки. Поверьте, я знаю, что такое любовь! Когда по ночам вспоминаешь черты лица любимой женщины, если ее нет рядом. Я мечтал жениться на Вере и завести дочку, мы часто об этом говорили», — сказал он.

Возвращение в Ростов и новая любовь


После разрыва он вернулся в Ростов, сосредоточился на театре и попытался восстановить отношения с семьей. У него и жены родилась дочь, но это не спасло брак. Позже актер признавался, что его стремление к свободе и творчеству отдалило его от семьи.

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Вскоре в его жизни появилась новая любовь. В Ростовском театре он познакомился с актрисой Екатериной Кирчак, и их рабочие отношения переросли в роман.

«Это было наваждение, "солнечный удар". Может, пора начать носить кепку? Но я был уверен, что с Катей все сложится», — рассказывал актер в программе «Судьба человека».

Весь коллектив быстро узнал об этом, и Екатерину вызвали на разговор, обвинив в разрушении семьи Ветрова (он все еще состоял в браке). В результате ей перестали давать роли. В конечном итоге Ветров развелся и вместе с Екатериной переехал в Москву, начав новый этап своей жизни.

Владислав Ветров с супругой Екатериной Кирчак (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Прорыв в кино


К 38 годам Владислав Ветров еще не имел широкой известности, а перспективы в столице казались неопределенными. Однако судьба сложилась благоприятно: Галина Волчек пригласила его в труппу театра «Современник» и предоставила комнату в общежитии. Екатерина Кирчак также нашла свое место в столичном театральном мире, став актрисой Театра им. Станиславского.

В начале 2000-х Ветров стал получать первые предложения от кинорежиссеров. За свою карьеру он исполнил множество ярких ролей. Среди них — сподвижник Колчака и муж Анны Тимиревой в фильме «Адмирал», главный герой в «Гоголь. Портрет загадочного гения», отец царя в сериале «Иван Грозный», а также ведущая роль в проекте «Найденыш».

Настоящая популярность пришла к актеру после 50 лет, когда он блестяще воплотил образ пьющего сантехника в сериале «Отель «Элеон».

Владислав Ветров (фото: Instagram* @vladislavvetrov10)

«Вот парадокс: можешь играть серьёзные роли у великих режиссёров, а «народное признание» получить только после дяди Бори!», — отметил актер.

Ветров вновь сыграл дядю Борю в продолжении сериала — «Гранд», чем порадовал зрителей. Сам актер признавался, что этот персонаж ему очень близок: открытость и простота героя совпадают с его собственными взглядами на жизнь. Он с благодарностью относится к этой роли, ведь именно она принесла ему всенародное признание.

Семейное счастье


Второй брак Ветрова оказался крепким и гармоничным. У них с Екатериной родились двое детей, при этом актер поддерживает теплые отношения и со своими детьми от первого брака.

«Знаете, что счастье любит тишину? Если я действительно сейчас счастлив, то не вижу смысла делиться этим с окружающими. Мне и так хорошо», — подчеркнул Ветров.

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#кино
#семья
#актёр
#театр
#любовь
#съёмки
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У Юры Борисова есть младший брат: как он выглядит и чем занимается
10 февраля 2025, 14:08

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналисты издания Super выяснили, что у Юры Борисова есть младший брат. Как он выглядит и чем занимается?
Брата номинированного на «Оскар» актёра зовут Влад. Ему 22 года. Они вместе выросли в подмосковном городе Реутове в семье учителя физкультуры и риелтора.

Влад тоже связан с кинематографом. Он учился в Московском институте кино и телевидения. В настоящее время работает режиссёром и художником по свету. В его портфолио уже есть несколько короткометражных фильмов, клипов и рекламы. Также молодой человек занимается фотографией и монтажом.

Кроме того, Влад Борисов очень любит путешествовать. В начале этого года он отправился в экспедицию в Бурятию, а после возвращения приступил к съёмкам тизера к сериалу в качестве режиссёра. У Владислава большие амбиции, а популярность старшего брата никак не сказалась на отношениях близких родственников. Влад и Юра часто проводят время вместе и подшучивают друг над другом.

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#кино
#актёр
#жизнь
#режиссёр
#семья
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«От этой боли с ума сходишь»: Ксения Бородина пожаловалась на свое состояние перед свадьбой
Ксения Бородина пожаловалась на сильнейшие головные боли
10 февраля 2025, 13:40

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина испытывает проблемы со здоровьем во время подготовки к свадьбе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.
Телеведущая пожаловалась на сильнейшие головные боли, с которыми не может справиться даже с помощью лекарств. Она связала их с магнитными бурями в Москве.

«Ощущение, что мозги перемещаются по всей голове. Ровно на год я избавилась от головной боли и вот опять она вернулась. Бесит. Может, так некрасиво говорить, но я рада, что не одна такая, а то как-то страшно, думаешь, что от этой боли с ума уже сходишь, и ты одна во всем этом», — написала Бородина в Telegram-канале.

При этом она добавила, что все родственники поддерживают ее, однако по-настоящему ее смогут понять только те, кто испытывают то же самое.

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#роды
#telegram
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