Олигарх Лебедев забрал детей у молодой жены после разрыва: на кого миллионер поменял модель и что его связывает с Гордон

Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
В конце 2024 года одной из самых обсуждаемых тем стало расставание 65-летнего российского бизнесмена Александра Лебедева и модели Елены Перминовой. Накануне олигарх сообщил, что в настоящее время находится с детьми в Дубае. С кем живут наследники знаменитой пары после разрыва, и кто стал новой избранницей миллионера расскажет «Радио 1».
Разрыв Перминовой и Лебедева
Знакомство Лебедева и Перминовой произошло, когда Елене было всего 17 лет, и, несмотря на значительную разницу в возрасте, пара прожила вместе 19 лет и воспитывала четверых детей. Официально они не были женаты.
После разрыва Лебедев решил сменить обстановку и отправился на новогодние праздники в Дубай в компании своих детей. Хотя бизнесмен не ведет социальных сетей, информация о его отдыхе стала известна благодаря юристу и певице Кате Гордон. Она рассказала, что случайно встретила Лебедева на острове, куда сама приехала с мужем, бизнесменом Виктором Хархалисом, и тремя сыновьями.
Слухи о романе с Гордон
Юрист Екатерина Гордон также сняла «скандальное» видео с Александром Лебедевым, в котором задала ему несколько провокационных вопросов. На тему расставания с Еленой бизнесмен отвечать не стал, но поделился, что его бизнес «стал лучше, чем когда-либо, в 100 раз». Он также отметил, что дети уже четыре месяца живут с ним.
В интернете пользователи сразу начали подозревать Катю в романтических отношениях с завидным холостяком. Шутки о том, что российский олигарх сменил одну эффектную блондинку на другую, стали популярными. Кроме того, Гордон и Лебедев уже познакомили своих детей, что добавляет масла в огонь сплетен. Однако сама правозащитница подчеркивает, что их связывают исключительно деловые отношения: известно, что компания Гордон помогает Лебедеву в бизнес-вопросах. В своем блоге Катя прокомментировала новость о расставании.
«На данный момент нет никаких судебных разбирательств, интересующих желтую прессу. Более того, Александр — щедрый и любящий отец, и я уверена, что этот «расход» не приведет ни к каким конфликтам между ним и Еленой, которые так любят обсуждать», — отметила она.
Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Олигарх Лебедев забрал детей у Перминовой после разрыва
Незадолго до наступления Нового года модель Елена Перминова сообщила о завершении своих отношений с олигархом Александром Лебедевым. Она не стала углубляться в скандальные детали их расставания. Елена объявила, что все четверо детей остались жить с ней, но не препятствует их встречам с отцом. Перед каникулами она отправила сыновей Никиту, Егора, Александра и дочку Арину к Лебедеву, который заботится о детях, пока Перминова наслаждается вечеринками в Мексике.
Лебедев проводит отпуск с детьми в Эмиратах и поделился впечатлениями о праздновании Нового года: «Мы отмечали его всей семьей в Дубае, наслаждаясь традиционными развлечениями: выбирали подарки в торговых центрах, гуляли по улицам и нежились в постели по утрам».
Он отметил, что семейные каникулы были запоминающимися, но ничего не сказал о своей бывшей партнерше и не прокомментировал слухи о новой возлюбленной.
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