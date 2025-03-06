Елена Перминова впервые после развода с олигархом появилась на публике в обнимку с молодым манекенщиком

Елена Перминова (фото: Telegram @lenaperminova_official)
Елена Перминова вышла в свет с новым бойфрендом. С молодым Тарасом Романовым модель посетила гала-ужин в Лувре.
В Париже в рамках Недели моды состоялся гала-ужин, который посетили многие знаменитости – Кира Найтли, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и многие другие. Елена Перминова появилась на мероприятии в компании молодого манекенщика.
Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева выглядела элегантно. 38-летняя модель сделала макияж с акцентом на глаза и губы, а также завила волосы в «голливудском» стиле. Она надела облегающее платье шоколадного оттенка с обнажённым плечом и асимметричным декольте.
Перминова чувствовала себя комфортно и расслаблено, обнимаясь с 28-летним Романовым.
Спутник Елены профессионально занимается модельным бизнесом и сотрудничает с агентствами Нью-Йорка, Парижа и Милана.
В прошлом году Перминова разорвала отношения с олигархом Александром Лебедевым, с которым прожила вместе 19 лет. У пары есть четверо детей. Елена не раскрыла причину разрыва, однако заверила, что с бывшим избранником поддерживает хорошие отношения.
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Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева выглядела элегантно. 38-летняя модель сделала макияж с акцентом на глаза и губы, а также завила волосы в «голливудском» стиле. Она надела облегающее платье шоколадного оттенка с обнажённым плечом и асимметричным декольте.
Перминова чувствовала себя комфортно и расслаблено, обнимаясь с 28-летним Романовым.
Спутник Елены профессионально занимается модельным бизнесом и сотрудничает с агентствами Нью-Йорка, Парижа и Милана.
В прошлом году Перминова разорвала отношения с олигархом Александром Лебедевым, с которым прожила вместе 19 лет. У пары есть четверо детей. Елена не раскрыла причину разрыва, однако заверила, что с бывшим избранником поддерживает хорошие отношения.
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Анастасия Чинкова