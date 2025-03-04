Миллиардер Лебедев впервые высказался о расставании с моделью Перминовой

Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: Telegram @lenaperminova_official)
Миллиардер Александр Лебедев в беседе с Forbes впервые прокомментировал разрыв с моделью Еленой Перминовой после 20 лет совместной жизни.
«19 лет — очень большой срок. Мы очень любим своих детей, но у нас есть право на свой выбор, поэтому было принято такое решение. Елена нормально и спокойно все прокомментировала. Я действительно промолчал. Но тут нечего особо обсуждать», — рассказал Лебедев.
Он признался, что расставание — это грустно, но подчеркнул, что в жизни так бывает. По словам миллиардера, бывшие влюбленные сделают все, чтобы их дети не сильно почувствовали расставание родителей.
В декабре Перминова объявила о своем расставании с Лебедевым. Причину она раскрывать не стала, но отметила, что испытывает «только тепло и благодарность за все».
Пара воспитывает четверых детей.
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