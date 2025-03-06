Елена Проклова ответила на заявление внучки Раисы Максимовой об их «голых» вечеринках

Елена Проклова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Внучка Раисы Максимовой Елена Гриневич вчера на шоу «МАЛАХОВ» сделала неожиданное заявление. По её словам, в прошлом бабушка и её коллега Елена Проклова устраивали дерзкие вечеринки, похлеще «голых».
По словам Гриневич, Максимова и Проклова отрывались по полной.
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«В СМИ обсуждаются эти голые вечеринки. Мне бабушка рассказывала, что в то время они были намного мощнее. Она хорошо общалась с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас у всех на устах. Они были тоже закрытые, там присутствовали люди из театра, ВИП-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов», – поделилась звёздная наследница.Издание StarHit связалось с Еленой Прокловой, чтобы узнать подробности тех мероприятий и уточнить, были ли они на самом деле. Актриса призналась, что такие встречи действительно были, но на них всё проходило мирно.
«У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа, без обсуждения среди общественности. Это сейчас при слове „вечеринка“ воображение у молодых людей начинает играть. Собираться ради эпатажа – глупо», – подчеркнула Проклова.В настоящее время актриса вся в работе. Она гастролирует по городам России со спектаклем «Розыгрыш», который пользуется большой популярностью. Затем Проклова отправится в тур.
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Анастасия Чинкова