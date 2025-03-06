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Елена Проклова ответила на заявление внучки Раисы Максимовой об их «голых» вечеринках

Елена Проклова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Елена Проклова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Внучка Раисы Максимовой Елена Гриневич вчера на шоу «МАЛАХОВ» сделала неожиданное заявление. По её словам, в прошлом бабушка и её коллега Елена Проклова устраивали дерзкие вечеринки, похлеще «голых».
По словам Гриневич, Максимова и Проклова отрывались по полной.

«В СМИ обсуждаются эти голые вечеринки. Мне бабушка рассказывала, что в то время они были намного мощнее. Она хорошо общалась с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас у всех на устах. Они были тоже закрытые, там присутствовали люди из театра, ВИП-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов», – поделилась звёздная наследница.
Издание StarHit связалось с Еленой Прокловой, чтобы узнать подробности тех мероприятий и уточнить, были ли они на самом деле. Актриса призналась, что такие встречи действительно были, но на них всё проходило мирно.

«У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа, без обсуждения среди общественности. Это сейчас при слове „вечеринка“ воображение у молодых людей начинает играть. Собираться ради эпатажа – глупо», – подчеркнула Проклова.
В настоящее время актриса вся в работе. Она гастролирует по городам России со спектаклем «Розыгрыш», который пользуется большой популярностью. Затем Проклова отправится в тур.

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«Я не понимаю, что происходит»: мама Глеба Калюжного высказалась о слухах насчёт его призыва
06 марта 2025, 13:02

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, официально получает высшее образование. Мать артиста высказалась о слухах.
В настоящее время актёр учится в Московском финансово-промышленном университете «Синергия», что даёт ему отсрочку от ​службы в армии.

«Он учится официально в «Синергии». Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», – призналась мать 26-летнего Калюжного.
Как писал «Коммерсантъ» возбуждению уголовного дела предшествовала доследственная проверка. Официально Глеб прописан в Химках, где проживает его бабушка. Однако у актёра также есть временная регистрация в Пресненском районе Москвы, а по ней Калюжный состоит на военном учёте в Объединённом военном комиссариате Тверского района. Как указывается в публикации, артист жил по разным адресам, а повестки приходили по месту регистрации. Сейчас звезде мелодрамы «14 » грозит до двух лет тюремного заключения.

Сам Глеб пока не комментировал произошедшее.

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Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву
06 марта 2025, 12:43

Валерий Меладзе (фото: Telegram @meladze_official)

Валерий Меладзе тайно приезжал в Москву, чтобы решить бизнес-вопросы. Свой визит он никак не афишировал, к тому же, концертная деятельность исполнителя в России по-прежнему прекращена на неопределённый срок.
Неделю назад Меладзе заметили в столичном аэропорту Шереметьево – артист летел выступать в Баку 28 февраля. Встретившие его поклонницы поделились, что певец был очень мил и вежлив. После краткого общения с ними он отправился в вип-зал авиагавани.

На концерте в Азербайджане между треками Меладзе заявил, что когда-нибудь людям не придётся посещать его выступления, предварительно покупая билет на самолёт и перелетая в другую страну.

От корпоративов в России артист отказывается из-за «сумасшедшего графика». Причём иногда речь идёт от 15-20 миллионах рублей вместо привычных 10-ти за одно выступление. При этом организаторы убеждены, что Меладзе боится утечки информации в СМИ и последующего хейта.

В 2023 году случился скандал на одном из концертов в Дубае, после чего выступления Меладзе были запрещены в России. Музыкант произнёс фразу «Слава Украине», а само мероприятие неожиданным образом выпало на день рождения Степана Бандеры.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Дочь Филиппа Киркорова вышла на связь после жалоб директора элитной школы в Дубае
06 марта 2025, 12:22

Филипп Киркоров с детьми (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров недавно рассказал о суровых правилах жизни его детей в элитной школе в Дубае. А сегодня стало известно, что Алла-Виктория и Мартин иногда нарушают устав учебного заведения.
В прошлом месяце певец отправил сына и дочь в Swiss International Scientific School в ОАЭ. Киркоров вложил миллионы в обучение детей за границей, рассчитывая, что вдали от дома они станут самостоятельнее. Музыкант рассказывал о строгой дисциплине в школе, которую он даже сравнил с кадетским училищем.

Известно, что в этой школе ученикам выдают телефоны только на один час после уроков.

«У них только один час в день на телефон. Но пять-десять минут на отца всегда есть», – рассказывал Киркоров.
Однако сегодня стало известно, что Алла-Виктория пренебрегает правилами и приносит смартфон на занятия. Девочка поделилась фотографиями, снятыми во время урока по французскому.

На снимке она с братом сидит на занятии в окружении других учеников. А на следующем кадре запечатлён Мартин, стоящий около интерактивной доски.

Киркоров ранее уже заявлял в беседе с журналистами, что учителя и директор школы жалуются на его дочь. Сейчас Алле-Виктории 13 лет, а это самый тяжёлый переходный возраст.

«Не хочу учиться, хочу жениться», – сыронизировал певец.

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Лобода раскрыла, когда ее карьера была на пике
Лобода заявила, что в России одна достигла пика музыкальной карьеры
06 марта 2025, 12:20

Фото: iStock/Anton Vierietin

Украинская певица Светлана Лобода раскрыла подробности жизни после переезда из России.
В 2022 года Лобода после начала спецоперации покинула Россию и переехала в Латвию, где ей пришлось заново строить карьеру с учетом того, что многие поклонники из Украины перестали поддерживать певицу. Чтобы вернуть былую славу Лобода начала исполнять песни на иностранных языках, однако добиться большого успеха ей так и не удалось.

«В России я достигла пика своей карьеры, планировала своё будущее на долгие годы вперёд. А потом всё это внезапно прекратилось», — приводит слова Лободы «Царьград».

Ранее в России Светлана Лобода была очень востребованной и высокооплачиваемой артисткой.

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#всу
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Максим Галкин* посмеялся над унижением Валерия Меладзе после концерта в Лондоне
06 марта 2025, 12:08

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* дал концерт в Лондоне, где показал пародию на Дональда Трампа. А после выступления комик насмешливо отреагировал на унижение Валерия Меладзе.
Супруг Аллы Пугачёвой выступил в театре второй категории London Palladium, в котором представил новую программу «Прекрасное недалёко».

После выступления Галкин* опубликовал в соцсетях видео своего выхода на поклоны. В ролик не попала ни одна шутка, поскольку юморист придерживается мнения, что рассказанный дважды анекдот перестаёт быть смешным.

Больше всего зрителям запомнилась пародия на американского президента.

«Все привыкли к сатирическим пародиям и знают, кого и как вы можете пародировать. Но Трамп вчера на английском... Кто смотрит новости на английском, люди, это было один в один. Это очень смешно – и голос, и слова, и манера», – отметил один из блогеров.
Ещё один поклонник творчества Галкина* сравнил юмориста с другим эмигрантом – певцом Валерием Меладзе.

«Это вам не Меладзе. 30 лет "Актрису" петь. Это каждый год новое шоу!», – заметил фанат.
Такая насмешка понравилась Галкину, который отреагировал на комментарий тремя смеющимися смайликами.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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