«Устраивала вечеринки, похлеще голых»: Внучка Раисы Максимовой раскрыла тайны бабушки

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
После смерти звезды МХТ Раисы Максимовой родственники начали раскрывать все ее тайны. Так, внучка артистки, Елена Гриневич, заявила, что бабушка вместе с Еленой Прокловой устраивала мероприятия похлеще, чем «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой.
В студии программы «Малахов» Гриневич рассказала, что за Максимовой в молодости ухаживали политики, чиновники и известные артисты, в том числе Табаков и Ефремов.
Она также добавила, что бабушка рассказывала ей много интересных историй из молодости.
Однако, несмотря на уговоры Андрея Малахова, Гриневич подробностей этих мероприятий приводить не стала.
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Она также добавила, что бабушка рассказывала ей много интересных историй из молодости.
«В СМИ обсуждаются эти голые вечеринки. Мне бабушка рассказывала, что в то время они были намного мощнее. Она хорошо общалась с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас у всех на устах. Они были тоже закрытые, там присутствовали люди из театра, VIP-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов», — рассказала внучка Максимовой.
Однако, несмотря на уговоры Андрея Малахова, Гриневич подробностей этих мероприятий приводить не стала.
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Элина Позднякова