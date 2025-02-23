Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской

Олег Янковский (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
23 февраля 1944 года родился невероятно талантливый человек, российский актер и режиссер Олег Янковский. Сегодня исполнился бы 81 год со дня рождения артиста, но его нет с нами уже вот уже почти 16 лет. О творческом пути и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».
Биография Олега Янковского
Олег Янковский с братом (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)
Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в Джезказгане, Казахстан. Иван Павлович Янковский, отец будущей звезды кино, был офицером гвардии и происходил из знатного польского рода. В 1930-е годы его репрессировали и вместе с семьёй отправили в ссылку в Казахстан. В 1936 году отца освободили, но в 1937 году снова взяли под арест. После окончания Великой Отечественной войны он был освобождён и начал работать в тылу. В 1953 году Иван Янковский скончался. Марина Ивановна Янковская, мать троих сыновей, была бухгалтером. После смерти супруга она взяла на себя заботу о детях и воспитывала их в одиночку.
В 1951 году семья артиста переехала в Саратов. Там Олег Янковский в 1965 году он завершил обучение на актёрском факультете Саратовского театрального училища имени И. А. Слонова.
Карьера в Театре
Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)
С 1965 по 1973 год Янковский работал в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса. В течение нескольких лет актёр исполнял лишь второстепенные роли и роли второго плана. Его театральное крещение произошло в образе Ненилло в постановке «Рождество в доме синьора Купьелло» по пьесе Эдуардо де Филиппо.
В 1973 году Олег Янковский получил приглашение от Марка Захарова и переехал в Москву. Он начал работать в театре имени Ленинского комсомола, которому оставался верен до конца своих дней.
Фильмы с Олегом Янковским
Кинематографическая карьера Янковского началась в 1968 году с ролей в фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». Наибольшую популярность он приобрёл в 1970-80-х годах, активно сотрудничая с режиссёром Марком Захаровым.
В 1975 году вышел фильм «Зеркало», в котором Янковский сыграл одну из ключевых ролей. Эта картина отличается глубиной и философским содержанием, а игра Янковского придала ей особую эмоциональную глубину.
Также стоит отметить фильм «Мастер и Маргарита» (1976), где Янковский исполнил роль Воланда в экранизации романа Михаила Булгакова. Его интерпретация этого сложного персонажа стала одной из самых ярких и запоминающихся.
После были картины «31 июня» (1978), «Кин-дза-дза!» (1986) и «Сибирский цирюльник» (1998). Всего фильмография актёра насчитывает более 100 ролей в кино. В период с 1993 по 2004 год Олег Янковский занимал пост президента кинофестиваля «Кинотавр». В 2000 году он выступил в роли режиссёра и актёра в фильме «Приходи на меня посмотреть».
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Личная жизнь Олега Янковского
Людмила Зорина (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)
Олег Янковский официально состоял в браке с Людмилой Зориной, с которой связал свою судьбу во время учёбы на втором курсе театрального училища. В 1968 году в семье Янковских родился сын Филипп, который впоследствии стал частью творческой династии Янковских.
В течение своей профессиональной деятельности Олег Янковский был любимцем женщин, и в прессе регулярно появлялись сообщения о его романтических отношениях с разными актрисами. Одной из самых обсуждаемых была Наталья Гундарева, с которой он работал в кино, однако сама актриса опровергала эти сплетни. В числе предполагаемых возлюбленных также упоминались Галина Беляева, Ирина Купченко и Елена Костина.
Елена Проклова (Фото: скриншот д/ф «Елена Проклова. До слез бывает одиноко...» Первый канал)
Одним из наиболее известных романов Янковского стал его союз с Еленой Прокловой. Долгое время роман Янковского с Еленой Прокловой оставался тайной для всех, пока сама актриса не раскрыла подробности их отношений в эфире одного из российских телеканалов. Актеры познакомились на съёмках «Сентиментального романа» в 1976 году. Их отношения продолжались два года и закончились по инициативе Елены. Девушка не хотела разрушать семью Янковского. Недавно Проклова с грустью рассказала, что она была беременна от Олега Ивановича, но ей пришлось сделать аборт.
«Это был мой второй серьезный аборт. Я делала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни. Он стоял под окном и просил этого не делать, но я категорически решила, что этого не должно быть», — рассказала Проклова в передаче «Секрет на миллион».
В 2003 году актёр начал встречаться с Еленой Войновской, театральной актрисой и мастером дубляжа. В 2004 году у них родился сын, которого назвали в честь отца — Олегом. Елена была на восемнадцать лет моложе Олега Ивановича. Она не требовала от него материальной поддержки и не желала, чтобы Янковский уходил из семьи. Елена очень хотела стать матерью, на тот момент актрисе было уже за сорок и она была замужем. Появление на свет ребёнка от Олега Янковского стало поворотным моментом в жизни актрисы. Она приняла решение оставить мужа и посвятить себя воспитанию ребёнка.
Причина смерти актера
Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)
Олег Янковский долгое время страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Первый инфаркт произошел в 1977 году, но он не оставил серьезных последствий. В 2008 году медики диагностировали ишемическую болезнь сердца. Со временем здоровье актера ухудшилось, и у него появилась боль в животе, которая привела к диагнозу «рак поджелудочной железы».
Несмотря на лечение в Германии в 2009 году, улучшений не наблюдалось. Янковский продолжал работать, но вскоре его состояние стало критическим. 20 мая того же года он был госпитализирован с внутренним кровотечением, однако врачи не смогли его спасти. Олег Янковский ушел из жизни в возрасте 65 лет, оставив значительный след в российском кино.
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