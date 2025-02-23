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Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской

Олег Янковский (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Олег Янковский (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

23 февраля 1944 года родился невероятно талантливый человек, российский актер и режиссер Олег Янковский. Сегодня исполнился бы 81 год со дня рождения артиста, но его нет с нами уже вот уже почти 16 лет. О творческом пути и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».

Биография Олега Янковского


Олег Янковский с братом (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в Джезказгане, Казахстан. Иван Павлович Янковский, отец будущей звезды кино, был офицером гвардии и происходил из знатного польского рода. В 1930-е годы его репрессировали и вместе с семьёй отправили в ссылку в Казахстан. В 1936 году отца освободили, но в 1937 году снова взяли под арест. После окончания Великой Отечественной войны он был освобождён и начал работать в тылу. В 1953 году Иван Янковский скончался. Марина Ивановна Янковская, мать троих сыновей, была бухгалтером. После смерти супруга она взяла на себя заботу о детях и воспитывала их в одиночку.

В 1951 году семья артиста переехала в Саратов. Там Олег Янковский в 1965 году он завершил обучение на актёрском факультете Саратовского театрального училища имени И. А. Слонова.

Карьера в Театре


Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

С 1965 по 1973 год Янковский работал в Саратовском драматическом театре имени Карла Маркса. В течение нескольких лет актёр исполнял лишь второстепенные роли и роли второго плана. Его театральное крещение произошло в образе Ненилло в постановке «Рождество в доме синьора Купьелло» по пьесе Эдуардо де Филиппо.

В 1973 году Олег Янковский получил приглашение от Марка Захарова и переехал в Москву. Он начал работать в театре имени Ленинского комсомола, которому оставался верен до конца своих дней.


Фильмы с Олегом Янковским


Кинематографическая карьера Янковского началась в 1968 году с ролей в фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища». Наибольшую популярность он приобрёл в 1970-80-х годах, активно сотрудничая с режиссёром Марком Захаровым.

В 1975 году вышел фильм «Зеркало», в котором Янковский сыграл одну из ключевых ролей. Эта картина отличается глубиной и философским содержанием, а игра Янковского придала ей особую эмоциональную глубину.

Также стоит отметить фильм «Мастер и Маргарита» (1976), где Янковский исполнил роль Воланда в экранизации романа Михаила Булгакова. Его интерпретация этого сложного персонажа стала одной из самых ярких и запоминающихся.

После были картины «31 июня» (1978), «Кин-дза-дза!» (1986) и «Сибирский цирюльник» (1998). Всего фильмография актёра насчитывает более 100 ролей в кино. В период с 1993 по 2004 год Олег Янковский занимал пост президента кинофестиваля «Кинотавр». В 2000 году он выступил в роли режиссёра и актёра в фильме «Приходи на меня посмотреть».


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Личная жизнь Олега Янковского


Людмила Зорина (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский официально состоял в браке с Людмилой Зориной, с которой связал свою судьбу во время учёбы на втором курсе театрального училища. В 1968 году в семье Янковских родился сын Филипп, который впоследствии стал частью творческой династии Янковских.

В течение своей профессиональной деятельности Олег Янковский был любимцем женщин, и в прессе регулярно появлялись сообщения о его романтических отношениях с разными актрисами. Одной из самых обсуждаемых была Наталья Гундарева, с которой он работал в кино, однако сама актриса опровергала эти сплетни. В числе предполагаемых возлюбленных также упоминались Галина Беляева, Ирина Купченко и Елена Костина.

Елена Проклова (Фото: скриншот д/ф «Елена Проклова. До слез бывает одиноко...» Первый канал)

Одним из наиболее известных романов Янковского стал его союз с Еленой Прокловой. Долгое время роман Янковского с Еленой Прокловой оставался тайной для всех, пока сама актриса не раскрыла подробности их отношений в эфире одного из российских телеканалов. Актеры познакомились на съёмках «Сентиментального романа» в 1976 году. Их отношения продолжались два года и закончились по инициативе Елены. Девушка не хотела разрушать семью Янковского. Недавно Проклова с грустью рассказала, что она была беременна от Олега Ивановича, но ей пришлось сделать аборт.


«Это был мой второй серьезный аборт. Я делала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни. Он стоял под окном и просил этого не делать, но я категорически решила, что этого не должно быть», — рассказала Проклова в передаче «Секрет на миллион».

В 2003 году актёр начал встречаться с Еленой Войновской, театральной актрисой и мастером дубляжа. В 2004 году у них родился сын, которого назвали в честь отца — Олегом. Елена была на восемнадцать лет моложе Олега Ивановича. Она не требовала от него материальной поддержки и не желала, чтобы Янковский уходил из семьи. Елена очень хотела стать матерью, на тот момент актрисе было уже за сорок и она была замужем. Появление на свет ребёнка от Олега Янковского стало поворотным моментом в жизни актрисы. Она приняла решение оставить мужа и посвятить себя воспитанию ребёнка.

Причина смерти актера


Олег Янковский (Фото: скриншот д/ф «Легенды кино: Янковский Олег» ТК Звезда)

Олег Янковский долгое время страдал от сердечно-сосудистых заболеваний. Первый инфаркт произошел в 1977 году, но он не оставил серьезных последствий. В 2008 году медики диагностировали ишемическую болезнь сердца. Со временем здоровье актера ухудшилось, и у него появилась боль в животе, которая привела к диагнозу «рак поджелудочной железы».

Несмотря на лечение в Германии в 2009 году, улучшений не наблюдалось. Янковский продолжал работать, но вскоре его состояние стало критическим. 20 мая того же года он был госпитализирован с внутренним кровотечением, однако врачи не смогли его спасти. Олег Янковский ушел из жизни в возрасте 65 лет, оставив значительный след в российском кино.


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«Она против этой свадьбы»: Волочкова ответила, придет ли ее бывший муж на свадьбу дочери
Бывшему мужу Волочковой прийти на свадьбу дочери может помешать жена
23 февраля 2025, 12:49

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)

Бывшему мужу экс-примы Большого Анастасии Волочковой прийти на свадьбу их дочери Ариадны может помешать жена. Своим мнением балерина поделилась в беседе с «МК».
«Думаю, будет какая-то ситуация вмешательства со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не ее дочь. Поэтому он не сможет присутствовать на этом празднике», — сказала Волочкова.
Собеседница добавила, что Ариадне было тяжело, когда она жила в отцовской семье. Дошло до того, что девушке и ее жениху Никите пришлось снять отдельное жилье в Москве.

«Они живут сейчас там, снимают на свои деньги», — пояснила Волочкова.
Она резюмировала, что отсутствие гостей не отразится на празднике.

Ранее стало известно, на что пошел ведущий Юрий Николаев, несмотря на проблемы со здоровьем.

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«Пока только так»: Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
Ведущий Юрий Николаев снялся в шоу Андрея Малахова в инвалидной коляске
23 февраля 2025, 12:14

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущий Юрий Николаев удаленно снялся в шоу своего коллеги по цеху Андрея Малахова, находясь в инвалидной коляске в больнице. Известно, что в госпиталь Николаев попал в январе после неудачного падения.
«Юрок, ну пока только так. Прежде всего я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе и твоим близким. Те песни, которые написаны 40−50 лет назад, они до сих пор и нас трогают и от них наворачиваются слезы на глазах», — сказал Николаев, поздравляя певца Юрия Антонова, который встретил 80-летие 19 февраля.
Сейчас, по сообщению источников, Николаев находится дома.

Ранее сообщалось, что произошло с певицей Натальей Ионовой (Глюкоза).

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«Стал разборчив»: Калюжный об отношениях с пиарщицей Иды Галич, старше его на 10 лет
Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей Иды Галич
23 февраля 2025, 11:15

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный стал более разборчив в людях после отношений с пиарщицей телеведущей Иды Галич Анной. Об этом мужчина рассказал «Пятому каналу». Известно, что Анна старше Глеба на десяток лет.
«Я вот уже несколько месяцев не нахожусь в отношениях. Обойдусь без подробностей. Не люблю выносить личное на публику. Хочу сказать лишь, что благодарен за пройденный вместе отрезок жизни. Я стал более разборчив в людях», — сказал он.
Анна и Глеб вместе пришли на мероприятие, посвященное новому сезону сервиса Wink, зимой прошлого года. Перед прессой молодые люди сдерживались, однако в зале взялись за руки, подкрепив слухи об отношениях.

Ранее стало известно, что рассказал о доходах своей дочери певец Сергей Жуков.

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Певица Глюкоза сильно потеряла в весе из-за скандалов и «клубного» образа жизни
23 февраля 2025, 11:12

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram*/glukozamusic)

Певица Глюкоза продолжает стремительно терять вес после скандалов и возвращения «клубного» образа жизни — её вес упал ниже 48 кг. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Выпустившая на днях трек и представшая в новом образе исполнительница продолжает бороться с последствиями после громких скандалов. Согласно информации канала, несмотря на пройденное лечение, спустя несколько месяцев Глюкоза регулярно стала появляться в ночных клубах и на концертах.

Также певица подняла стоимость своих корпоративов на 500 тысяч рублей и соглашается выступить только за 3 млн.

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«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской
23 февраля 2025, 10:54

Анастасия Вертинская (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

Анастасия Вертинская — одна из самых красивых актрис советского кино. О романах актрисы ходило множество слухов, а сама она говорила о большой страстной любви к свободе и невозможности из-за этого составлять счастливые браки.
О главных мужчинах в жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Отец актрисы


Александр Вертинский с дочерями (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) был известным русским шансонье, композитором, поэтом, киноактёром, одним из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Актриса очень любила отца и с уважением говорила, что Вертинский был русским интеллигентом, тонкой личностью, а также поэтом, который слышит музыку.

Ранний брак с Михалковым


Никита Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Анастасия Вертинская встретила своего будущего мужа Никиту Михалкова ещё в юности, когда они оба учились в Щукинском театральном институте. Роман актеров развивался стремительно, и совсем скоро молодые начали жить вместе. У влюблённых не было собственного жилья. Поэтому они сначала остановились у Андрея Кончаловского, старшего брата Никиты, а затем переехали в квартиру семьи Михалковых. После этого они перебрались на дачу. Вскоре в молодой семье родился сын Степан.

Пара официально узаконила отношения, когда ребенку было уже полгода. В течение следующих трёх лет Михалков терпеливо ждал, когда же Анастасия остепенится, поохладеет к профессии и начнёт быть примерной домохозяйкой. Но этого не случилось, и отношениям пришёл конец. Хотя их ожидания друг от друга не оправдались, они смогли сохранить тёплые отношения и всегда окружали своего ребёнка любовью и вниманием.

Ненавистный сыном Градский


Анастасия Вертинская и Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Вертинская познакомилась с Александром Градским, когда Степану было 10 лет. Мама с сыном отдыхали в Крыму, а рядом с нами на горе был палаточный лагерь студентов МАИ, где Александр давал концерты. Мальчик с первого взгляда невзлюбил популярного певца.

«Я помню, как мы пошли на его выступление. Он был очень популярен, и люди слушали его с восхищением. Но я, сидя рядом с мамой, не мог понять: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который ещё и поёт так громко? На сцене он стоял на одной ноге – вторая была в гипсе и лежала на стуле. Мама смотрела на него восторженными глазами, а я всё сильнее недоумевал», – рассказывал Степан в интервью «Каравану историй».

Отношения с Градским закончились браком в 1976. Значительно позже актриса назовет его ошибкой. Штамп в паспорте был поспешным решением, артисты явно не подходили друг другу, были слишком заняты собой и амбициозны. Союз продлился недолго, и вспоминать о нем актриса не любит.


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Сын Степан


Степан Михалков (Фото: скриншот д/ф «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» Первый канал)

Сын Анастасии Вертинской, выросший в семье, где царила атмосфера творчества, на удивление всем поступил в институт иностранных языков. Однако после трёх лет обучения в вузе он осознал, что это не его путь.

В начале девяностых годов Степан Михалков завершил обучение в Московской киношколе. В это же время он вместе с Фёдором Бондарчуком, с которым они были друзьями с детства, основал продюсерскую компанию «Art Pictures». В сотрудничестве с продюсерским центром, возглавляемым Степаном Михалковым и Фёдором Бондарчуком, были созданы такие киноленты, как «9 рота», «Жара» и «Обитаемый остров».

В 2000-х годах сын Анастасии Вертинской резко сменил род деятельности. Он занялся ресторанным бизнесом. Мужчина открыл ресторан «Vаниль», воплотив мечты об идеальной кухне. Позже под его началом появились еще несколько заведений высокой кухни и сеть кафе-булочных.

Сын подарил Анастасии Вертинской 4 внуков, а в 2018 году актриса стала в первый раз прабабушкой. Старшая внучка Александра связала себя узами брака с Петром Скворцовым. В феврале 2018 года на свет появился их первенец Фёдор — первый правнук Анастасии Вертинской, а в 2019 году родился второй правнук, Николай.

В настоящее время Анастасия Вертинская испытывает радость от общения с родными, ощущает себя состоявшейся во всех сферах жизни и не испытывает потребности в посещении общественных мероприятий.


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