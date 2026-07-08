Елена Север раскрыла секрет идеальной фигуры после рождения внука

08 июля 2026, 21:08

Елена Север (Фото: Instagram* @sever_elena)

Певица, ведущая и актриса Елена Север выступила на концерте «Звёзды хайпа» в Ледовом дворце Петербурга в рамках фестиваля «Белые ночи» и раскрыла секрет стройной фигуры.





В беседе с NEWS.ru артистка рассказала, что поддерживает форму после рождения внука с помощью тренировок.

«Я очень люблю фитнес, очень люблю пилатес. Поэтому для меня, конечно, спорт — это жизнь. Я вообще раньше занималась художественной гимнастикой, поэтому, в принципе, спорт в моей жизни неотъемлем. Очень люблю гулять. Каждый раз, когда уезжаю на отдых, конечно, это какие-то путешествия по горам, плавание», — пояснила Север.