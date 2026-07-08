«Берём!»: Ирина Горбачёва шокировала заявлением о мужчинах, живущих с мамой

08 июля 2026, 20:58

Актриса Ирина Горбачёва прокомментировала отношение к «маменькиным сынкам»

Ирина Горбачёва (Фото: кадр из фильма «Я худею»)

Актриса Ирина Горбачёва ответила на вопрос о возможных отношениях с мужчиной без работы и проживающим с матерью. Её слова приводит Telegram-канал «СтарХит».





Артистка заявила, что не видит в подобной ситуации ничего предосудительного, и в качестве примера привела итальянские традиции.

«Итальянцы до 35–40 лет живут с мамой. Они не уходят, потому что им так комфортно. Говорят: «А зачем? Пока у меня не появилась другая мама». Всё прекрасно. Конечно, берём!» — пошутила актриса.