«Берём!»: Ирина Горбачёва шокировала заявлением о мужчинах, живущих с мамой
Актриса Ирина Горбачёва прокомментировала отношение к «маменькиным сынкам»
Актриса Ирина Горбачёва ответила на вопрос о возможных отношениях с мужчиной без работы и проживающим с матерью. Её слова приводит Telegram-канал «СтарХит».
Артистка заявила, что не видит в подобной ситуации ничего предосудительного, и в качестве примера привела итальянские традиции.
«Итальянцы до 35–40 лет живут с мамой. Они не уходят, потому что им так комфортно. Говорят: «А зачем? Пока у меня не появилась другая мама». Всё прекрасно. Конечно, берём!» — пошутила актриса.Ранее Ирина Горбачёва уже высказывалась на другие темы. Она рассказала, как относится к негативным комментариям в свой адрес, и возмутилась однообразием российских сериалов. По её мнению, все платформы переполнены проектами о маньяках.