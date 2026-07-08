«Дарили искренне»: Карен Шахназаров раскрыл, какие подарки считает самыми ценными

08 июля 2026, 20:16

Карен Шахназаров рассказал о поздравлениях с 74-летием

Карен Шахназаров (Фото: www.kremlin.ru)

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров отмечает сегодня день рождения. Режиссёру исполнилось 74 года.





В беседе с изданием «Абзац» Шахназаров рассказал, что с утра принимает много подарков и тёплых слов от коллег, друзей и близких.

«Много было подарков и поздравлений сегодня. Все подарки и пожелания дороги, когда люди искренне говорят и дарят. А я думаю, что мне дарили искренне», — заявил кинематографист.