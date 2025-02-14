Елена Степаненко закрыла своё юрлицо после распада дуэта с бывшим мужем Евгением Петросяном

Евгений Петросян и Елена Степаненко (фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)
Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко закрыла своё юридическое лицо в России после распада дуэта с экс-супругом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в этом месяце Степаненко обратилась в налоговую службу, чтобы закрыть своё юрлицо, через которое выводились доходы от выступлений и организовывались концерты.
Шоу Степаненко на телеканале «Россия-1» было закрыто ещё в 2020 году из-за низких рейтингов. А, начиная с 2021 года, артистка практически перестала выходить на сцену.
Напомним, что брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна распался в 2018 года. После этого юморист женился на Татьяне Брухуновой, которая вдвое младше него. Затем было объявлено о распаде дуэта бывших супругов.
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Шоу Степаненко на телеканале «Россия-1» было закрыто ещё в 2020 году из-за низких рейтингов. А, начиная с 2021 года, артистка практически перестала выходить на сцену.
Напомним, что брак Елены Степаненко и Евгения Петросяна распался в 2018 года. После этого юморист женился на Татьяне Брухуновой, которая вдвое младше него. Затем было объявлено о распаде дуэта бывших супругов.
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Анастасия Чинкова