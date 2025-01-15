Разочаровалась в нем, как в мужчине: скандальные детали развода Петросяна и Степаненко, обвинения в меркатильности

Российская юмористка Елена Степаненко за долгие годы не была отмечена в громких скандалах, до того момента, пока она не решила развестись с Евгением Петросяном. Бывший муж и коллега по сцене многие годы сглаживал конфликтные ситуации и не давал жене проявлять на публике скверный характер.