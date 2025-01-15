Разочаровалась в нем, как в мужчине: скандальные детали развода Петросяна и Степаненко, обвинения в меркатильности

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/ Пресс-служба телеканала «Россия 1»)
Первый муж — путевка на сцену
Елена Степаненко (Фото: скриншот т/п «Смехопанорама»ТК 1tv.ru)
В далеком 1971 Елена Степаненко приехала покорять столицу из города Волгограда. Юная артистка поступила в ГИТИС и даже успешно закончила его, но востребованной актрисой так и не стала. За время поисков работы Елена вышла замуж за известного в то время пианиста Александра Васильева. Спустя 9 лет муж Степаненко нашел ей место в Московском театре эстрады. Она получила несколько ролей в спектаклях, исполняла пародии и пела под аккомпанемент супруга.
В какой-то момент амбициозная Степаненко захотела больше, чем просто «песенки» на сцене театра, и пожелала работать у Петросяна. Тогда Евгений Ваганович уже был очень популярным артистом и регулярно собирал полные залы на своих выступлениях, а значит, и хорошо зарабатывал.
Второй муж — большая популярность
Евгений Петросян (Фото: скриншот т/п «Смехопанорама» ТК 1tv.ru)
У Степаненко получилось пройти кастинг в только что созданный Петросяном эстрадный театр миниатюр, и со временем Евгений и Елена стали часто выступать вместе. На тот момент Петросян был женат на обычной девушке, экскурсоводе из Ленинграда по имени Людмила. Скромная жена ждала мужа дома и занималась своей карьерой, в то время как тот путешествовал по гастролям с новой артисткой.
«Тут-то и подоспела заботливая Степаненко. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр. И в итоге женила его на себе», — цитирует слова подруги Степаненко Ирины издание vokrug.
После того как Степаненко стала женой Евгения Вагановича, карьера юмористки стала стремительно развиваться, она начала принимать участие в многочисленных проектах и хорошо зарабатывать. В театральной среде говорили, что Елена была сложной в общении. Артисты старались не вступать в споры с Еленой, так как опасались увольнения.
Степаненко достигла желаемой славы, денег и власти после чего заметно охладела к Петросяну.
«С годами, укрепляясь на эстраде, она отдалилась от мужа – ездила на курорты с подругами, занималась омоложением. А Евгений Ваганович был предоставлен сам себе», — делится подруга юмористки.
Конкурентка Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
В последнее время союз Степаненко и Петросяна напоминал скорее деловое партнёрство, нежели брак. Они закрывали глаза на увлечения и связи друг друга, чтобы сохранить совместный бизнес. Все доходы, полученные от различных мероприятий — концертов, телевизионных выступлений и гастролей — распределялись поровну между Степаненко и Петросяном. Идиллию нарушила Татьяна Брухунова.
За несколько лет до развода Петросян назначил на место личного ассистента Брухунову. Татьяна стала и худруком Театра миниатюр и перераспределила финансовые потоки. В связи с чем Степаненко перестала получать доходы просто так.
«Степаненко увидела в Татьяне реального конкурента в бизнесе. Если прежде Елена знала, как именно распределялись финансы, то тут потеряла контроль. Заподозрила, что часть выручки от нее скрывают. Потому и пошла в суд. У нее есть желание отсудить 80 процентов от суммы иска (которая составляет 1,5 млрд. руб.): сюда включается половина совместно нажитой недвижимости и то, что, грубо говоря, она недополучила из доходов Петросяна. Евгений Ваганович ей предложил: мол, возьми половину недвижимости. А она возразила: за два года ты мне недоплатил половину своих доходов, не учел заграничную недвижимость и «забыл» о личных счетах. Поэтому будет по-моему», — цитирует слова общего знакомого Петросяна и Степаненко kp.ru
По итогам развода имущество супругов всё же было разделено 50/50, что сильно огорчило Степаненко.
Примечательно, что до подачи заявления о разводе Елена Григорьевна поразила публику словами, что она «изгнала Евгения Петросяна из своей жизни», разочаровавшись в нем «как в мужчине».
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