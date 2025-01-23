Петросян повторно подал в суд на свою дочь Викторину

Евгений Петросян (Фото: соцсети)
Народный артист Евгений Петросян уже второй раз обратился в суд с иском против своей дочери Викторины.
В настоящее время Петросян находится на отдыхе вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой на Мальдивских островах. Однако даже там он не забывает о конфликте с дочерью, с которой он поругался в разгар развода с Еленой Степаненко в 2018 году. Девушка приняла сторону матери и наотрез отказалась общаться с новой женой отца.
Теперь же Петросян хочет выселить Викторину из квартиры и снять ее с регистрационного учета. В ноябре он попытался это сделать через суд. Однако иск остался без движения из-за нарушений. Сейчас все нарушения устранены, и 23 января суд принял заявление к рассмотрению. Первое заседание назначено на 17 февраля.
Петросян женился на Брухуновой, которая младше него на 44 года, в 2019 году. В браке появились сын Ваган и дочь Матильда.
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Теперь же Петросян хочет выселить Викторину из квартиры и снять ее с регистрационного учета. В ноябре он попытался это сделать через суд. Однако иск остался без движения из-за нарушений. Сейчас все нарушения устранены, и 23 января суд принял заявление к рассмотрению. Первое заседание назначено на 17 февраля.
Петросян женился на Брухуновой, которая младше него на 44 года, в 2019 году. В браке появились сын Ваган и дочь Матильда.
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Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова
Элина Позднякова