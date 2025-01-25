«Был женат и уходить не собирался»: как Брухунова пыталась соблазнить 73-летнего директора Петросяна, тайное прошлое жены юмориста

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Жена Евгения Петросяна, по совместительству его же концертный директор Татьяна Брухунова, при своей очень скромной натуре оказалась целеустремленной женщиной. Провинциалка из Тульской области сейчас может похвастаться жизнью в центре Москвы, трендовыми вещами и отдыхом на самых дорогих курортах.
О том, какой путь прошла Татьяна в погоне за благосостоянием и славой читайте в материале «Радио 1».
Татьяна росла в небогатой семье и всегда была скромной девушкой. Осознавая, что выдающихся талантов у неё нет, Татьяна выбрала не самый простой путь к известности. Завершив обучение в школе, девушка решила отправиться в столицу и стать студенткой Московского института культуры и искусства, выбрав для себя специальность в области менеджмента.
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Практику Брухунова проходила в Театре эстрадных миниатюр. Активную и целеустремлённую тулячку там сразу заметили. В итоге Елена Степаненко поручила Татьяне управление своим официальным сайтом. Впоследствии Брухунова также начала заниматься сайтом Евгения Петросяна и сопровождала его в гастрольных поездках. После Татьяна заняла должность помощницы директора театра Юрия Дитковича.
Когда Татьяна Брухунова, которой на тот момент было всего 18 лет, решила обратить на себя внимание 73-летнего директора Театра эстрадных миниатюр Юрия Дитковича, это не вызвало особого интереса. Диткович был женат и не собирался расставаться с супругой, о его увлечениях молодыми девушками было всем давно известно. Сотрудники театра и сама Елена Степаненко замечали их симпатию, но никто не считал это серьезным.
Позднее стало известно, что Татьяна вела онлайн-дневник, в котором делилась своими эмоциями и намеками на чувства к Дитковичу, а также публиковала советы о том, как привлечь внимание более зрелого мужчины.
Однако довести начатое до конца не удалось: Юрий Диткович внезапно ушёл из жизни, и Брухуновой ничего не оставалось, кроме как обратить своё внимание на Евгения Вагановича.
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
В 2018 году Петросян и Брухунова официально подтвердили свои романтические отношения. В эфире одного из федеральных телеканалов Брухунова открыто заявила о своём романе с Петросяном. После скандального развода Евгения Вагановича в 2019 году Татьяна стала его женой, а через год и матерью его сына Вагана. В октябре прошлого года в семье Петросяна и Брухуновой появилась дочка Матильда.
В настоящее время Татьяна Брухунова — известная и состоятельная женщина. Можно сказать, что она живёт жизнью, которой многие могут позавидовать. Ну а порции хейта и звание разлучницы — это лишь небольшая плата за красивую жизнь.
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Нелегкий путь к богатству и славе
Татьяна росла в небогатой семье и всегда была скромной девушкой. Осознавая, что выдающихся талантов у неё нет, Татьяна выбрала не самый простой путь к известности. Завершив обучение в школе, девушка решила отправиться в столицу и стать студенткой Московского института культуры и искусства, выбрав для себя специальность в области менеджмента.
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
Практику Брухунова проходила в Театре эстрадных миниатюр. Активную и целеустремлённую тулячку там сразу заметили. В итоге Елена Степаненко поручила Татьяне управление своим официальным сайтом. Впоследствии Брухунова также начала заниматься сайтом Евгения Петросяна и сопровождала его в гастрольных поездках. После Татьяна заняла должность помощницы директора театра Юрия Дитковича.
Флирт с 73-летним Дитковичем
Когда Татьяна Брухунова, которой на тот момент было всего 18 лет, решила обратить на себя внимание 73-летнего директора Театра эстрадных миниатюр Юрия Дитковича, это не вызвало особого интереса. Диткович был женат и не собирался расставаться с супругой, о его увлечениях молодыми девушками было всем давно известно. Сотрудники театра и сама Елена Степаненко замечали их симпатию, но никто не считал это серьезным.
Позднее стало известно, что Татьяна вела онлайн-дневник, в котором делилась своими эмоциями и намеками на чувства к Дитковичу, а также публиковала советы о том, как привлечь внимание более зрелого мужчины.
«Пикантность продвижения Брухуновой в том, что до Петросяна она положила глаз на его личного директора, которому тогда было 73 года – как сейчас юмористу. А Тане исполнилось 18 лет. Юрий Яковлевич был веселый, заводной, имел слабость к прекрасному полу. Но при этом был женат и из семьи уходить не собирался. Хотя позволял себе приударить за прелестницами. Когда Таня Брухунова начала заигрывать с Юрием Яковлевичем, он тут же расправил плечи, заходил павлином. И взял ее к себе в личные помощницы. Петросян не возражал. Степаненко не видела в Брухуновой потенциальной соперницы. Возле Диктовича время от времени крутились молодухи. Казалось, Таня станет одной из них», — поделилась знакомая Евгения Петросяна и Елены Степаненко в общении с журналистами kp.ru.
Однако довести начатое до конца не удалось: Юрий Диткович внезапно ушёл из жизни, и Брухуновой ничего не оставалось, кроме как обратить своё внимание на Евгения Вагановича.
Деньги и слава вслед за браком
Татьяна Брухунова (Фото: соцсети)
В 2018 году Петросян и Брухунова официально подтвердили свои романтические отношения. В эфире одного из федеральных телеканалов Брухунова открыто заявила о своём романе с Петросяном. После скандального развода Евгения Вагановича в 2019 году Татьяна стала его женой, а через год и матерью его сына Вагана. В октябре прошлого года в семье Петросяна и Брухуновой появилась дочка Матильда.
В настоящее время Татьяна Брухунова — известная и состоятельная женщина. Можно сказать, что она живёт жизнью, которой многие могут позавидовать. Ну а порции хейта и звание разлучницы — это лишь небольшая плата за красивую жизнь.
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Елена Генералова