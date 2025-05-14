Елена Темникова в долгах: налоговые проблемы и арест имущества мужа

Елена Темникова (Фото: Инстаграм* @lenatemnikovaofficial)
У Елены Темниковой обнаружили большой долг перед налоговой. Как сообщает телеграм-канал SHOT, задолженность перед ФНС составила 1 миллион 720 тысяч рублей. Если она не будет погашена, счета певицы заблокируют.
Однако проблему можно решить всего за одно выступление — гонорар экс-солистки группы Serebro составляет 5,5 млн рублей. Остальной райдер тоже приличный: двухместный люкс с террасой и балконом в пятизвездочном отеле и оплаченный мини-бар, Maybach не старше 2019 года.
Кроме того, с финансовыми проблемами ранее столкнулся и супруг Темниковой. После ряда исков от банков на его имущество наложили арест. Потом выяснилось, что у должника ничего нет, и в начале апреля 2025 года исполнительное производство закрыли. В настоящее время его долг оценивается приблизительно в 800 тысяч рублей.
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Кроме того, с финансовыми проблемами ранее столкнулся и супруг Темниковой. После ряда исков от банков на его имущество наложили арест. Потом выяснилось, что у должника ничего нет, и в начале апреля 2025 года исполнительное производство закрыли. В настоящее время его долг оценивается приблизительно в 800 тысяч рублей.
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