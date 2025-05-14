«Ничего из себя не представляет»: Юрий Лоза резко высказался о Клаве Коке

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Юрий Лоза в очередной раз раскритиковал творчество Клавы Коки. Исполнитель считает, что она незаслуженно прославилась на всю страну, а также наотрез отказывается выступать вместе с ней.
По его мнению, вокальные данные певицы слишком слабы.
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«Я умею петь, а она нет. Как мы будем с ней работать? Не хочу я петь с ней, не хочу давать ей песен. Человек, который не умеет петь, ничего из себя не представляет», — категорично высказался композитор.Кроме того, музыкант отметил, что большую часть жизни посвятил сцене, потому он, в отличие от Клавы Коки, заслужил признание публики.
«Зачем я буду выходить на сцену с Клавой Кокой? Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала?» — возмутился музыкальный критик.Читайте также:
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