«Это моя жизнь»: Елена Товстик доверилась скандальному пластическому хирургу в Дубае

02 октября 2025, 21:54

Елена Товстик сделала пластику у хирурга, с которым ранее судилась Виктория Боня

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

После развода Елена Товстик отправилась в Дубай для пластической операции. Многодетная мама обратилась к пластическому хирургу Максиму Иванчуку, с которым ранее имела конфликт Виктория Боня. Об этом она сообщила в соцсетях.





Товстик понадобилась коррекция груди после разрыва импланта, и она тщательно выбирала клинику. По информации из аккаунта хирурга, операция могла быть проведена по бартеру, а в ролике сама Елена объяснила, почему выбрала именно этого специалиста.



Она сообщила, что приняла решение лечь под нож у этого доктора, поскольку это её жизнь и её мечта, и подчеркнула, что, родив шестерых детей, заслуживает заботы о себе и не видит причины экономить на себе.





«Я приняла решение, я лечу в Дубай именно к этому доктору. Это моя жизнь, моя мечта, и я заслужила её. Я же родила шестерых детей, почему на мне нужно экономить?» — заявила Товстик.