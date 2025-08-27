Меган Маркл поделилась личными моментами из отношений с принцем Гарри

27 августа 2025, 21:03

Меган Маркл рассказала, как начался роман с принцем Гарри

Фото: Istock / Rawpixel

В новом сезоне шоу «С любовью, Меган» герцогиня Сассекская откровенно рассказала о начале своих отношений с принцем Гарри. Звезда сериала «Форс-мажоры» вспомнила, что именно Гарри первым признался ей в любви — это произошло на их третьем свидании, которое проходило в палатке. Формат встречи был необычным: свидание длилось несколько дней, и, по словам Меган, с самого начала было понятно, что намерения принца серьёзны.