Меган Маркл поделилась личными моментами из отношений с принцем Гарри
В новом сезоне шоу «С любовью, Меган» герцогиня Сассекская откровенно рассказала о начале своих отношений с принцем Гарри. Звезда сериала «Форс-мажоры» вспомнила, что именно Гарри первым признался ей в любви — это произошло на их третьем свидании, которое проходило в палатке. Формат встречи был необычным: свидание длилось несколько дней, и, по словам Меган, с самого начала было понятно, что намерения принца серьёзны.
Также Меган рассказала, что чувствовала себя «неважно», находясь вдали от своих детей Арчи и Лилибет почти три недели. Это произошло во время её поездки в Великобританию, приуроченной к похоронам королевы Елизаветы II.
Несмотря на предпринятые попытки наладить отношения с королевской семьёй, Меган не упустила возможности высмеять британских родственников. Она использовала фразы: «Я сделаю что-нибудь нейтральное» и «Да, по сути, я нейтральный человек».
Поклонники расценили это как отсылку к её высказыванию 2022 года, когда Маркл жаловалась, что её заставляли носить одежду только нейтральных тонов.
