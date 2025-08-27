Клава Кока объяснила, как поменялось её восприятие мужчин

27 августа 2025, 21:19

Клава Кока призналась, что теперь вкладывает в понятие «краш» другой смысл

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

После громкого расставания с Александром Повериным в прошлом году Клава Кока больше не появлялась на публике в компании новых возлюбленных. Как оказалось, за это время у певицы изменилось отношение к мужчинам — в частности, к понятию «краш», которое раньше активно использовалось в её песнях и интервью.





Артистка признала, что сейчас воспринимает это слово как нечто инфантильное.



По её словам, «если говорить о том, кто краш, то каждый второй на нашей эстраде — краш».



Клава пояснила, что настоящего избранника она бы так уже не назвала.





«Как будто это немножко поверхностно: просто симпатичный парень, он классный, он смешной», — сказала Кока.