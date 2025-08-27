Клава Кока объяснила, как поменялось её восприятие мужчин
Клава Кока призналась, что теперь вкладывает в понятие «краш» другой смысл
После громкого расставания с Александром Повериным в прошлом году Клава Кока больше не появлялась на публике в компании новых возлюбленных. Как оказалось, за это время у певицы изменилось отношение к мужчинам — в частности, к понятию «краш», которое раньше активно использовалось в её песнях и интервью.
Артистка признала, что сейчас воспринимает это слово как нечто инфантильное.
По её словам, «если говорить о том, кто краш, то каждый второй на нашей эстраде — краш».
Клава пояснила, что настоящего избранника она бы так уже не назвала.
«Как будто это немножко поверхностно: просто симпатичный парень, он классный, он смешной», — сказала Кока.При этом певица подчеркнула, что к таким мужчинам у неё теперь не возникает серьёзного интереса.