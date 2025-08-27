«Это его работа»: Мать Тимати объяснила, почему рэпер оставил девушку с младенцем
Мать рэпера Тимати заявила, что её сын должен зарабатывать, а не менять памперсы
Мать рэпера Тимура Юнусова, выступающего под псевдонимом Тимати, Симона Юнусова, прокомментировала в личном блоге вопросы подписчиков, касающиеся личной жизни артиста.
Поводом для обсуждения стал интерес пользователей к тому, почему музыкант проводит время в поездках, в то время как его девушка, Валентина Иванова, находится с их новорожденным ребёнком.
«Валя не одна. Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью», — написала Симона.Юнусова пояснила, что основной задачей Тимати является обеспечение семьи, и его отъезды связаны с работой и заработком. На вопрос о смене памперсов она ответила, что в этом нет «ничего особенного», если у отца есть на это свободное время. А вот почему её сын не заключает официальный брак, несмотря на рождение детей, Симона Юнусова не рассказала.