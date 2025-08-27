«Это его работа»: Мать Тимати объяснила, почему рэпер оставил девушку с младенцем

27 августа 2025, 21:52

Мать рэпера Тимати заявила, что её сын должен зарабатывать, а не менять памперсы

Тимур Юнусов (Фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Мать рэпера Тимура Юнусова, выступающего под псевдонимом Тимати, Симона Юнусова, прокомментировала в личном блоге вопросы подписчиков, касающиеся личной жизни артиста.





Поводом для обсуждения стал интерес пользователей к тому, почему музыкант проводит время в поездках, в то время как его девушка, Валентина Иванова, находится с их новорожденным ребёнком.

«Валя не одна. Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью», — написала Симона.