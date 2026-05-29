Таисию Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы

29 мая 2026, 15:07

Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы. Об этом информирует ТАСС.





Украинские правоохранительные органы инкриминируют Повалий поддержку действий России. Следствие утверждает, что певица участвовала в концертах патриотической направленности, что и стало основанием для уголовного преследования.

«Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государству переданы имущественные права на её музыкальные произведения», — уточнили в суде.