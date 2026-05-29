Достижения.рф

Таисию Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
Таисия Повалий (Фото: Instagram* @tpovaliyofficial)

Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы. Об этом информирует ТАСС.



Украинские правоохранительные органы инкриминируют Повалий поддержку действий России. Следствие утверждает, что певица участвовала в концертах патриотической направленности, что и стало основанием для уголовного преследования.

«Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государству переданы имущественные права на её музыкальные произведения», — уточнили в суде.
Сама Повалий не комментировала эти обвинения. Приговор вынесли заочно, поскольку певица покинула территорию Украины.

Ранее Таисия Повалий призналась, что единственный сын отрёкся от неё. Причиной выступили её слова в поддержку РФ.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0