Таисию Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы
Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы
Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы. Об этом информирует ТАСС.
Украинские правоохранительные органы инкриминируют Повалий поддержку действий России. Следствие утверждает, что певица участвовала в концертах патриотической направленности, что и стало основанием для уголовного преследования.
«Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государству переданы имущественные права на её музыкальные произведения», — уточнили в суде.Сама Повалий не комментировала эти обвинения. Приговор вынесли заочно, поскольку певица покинула территорию Украины.
Ранее Таисия Повалий призналась, что единственный сын отрёкся от неё. Причиной выступили её слова в поддержку РФ.