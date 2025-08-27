Елена Товстик утверждает, что узнала о первой измене вскоре после рождения старшей дочери

27 августа 2025, 20:34

Елена Товстик сообщила, что Роман начал изменять ей задолго до связи с Дибровой

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик откровенно рассказала о предательстве со стороны бывшего мужа — бизнесмена Романа Товстика. По её словам, измены начались задолго до того, как в его жизни появилась модель Полина Диброва.





Как вспоминает Елена, первая измена произошла после рождения их старшей дочери Анны, когда она находилась в уязвимом состоянии — занималась грудным вскармливанием и практически не покидала дом.





«Я доверяла, не выносила мозг, не проверяла, у него была полная свобода. Я могу на какие-то вещи закрыть глаза, кроме как на уход из семьи и предательство семьи», — призналась она в эфире шоу «Малахов».