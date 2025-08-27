Елена Товстик утверждает, что узнала о первой измене вскоре после рождения старшей дочери
Елена Товстик сообщила, что Роман начал изменять ей задолго до связи с Дибровой
Елена Товстик откровенно рассказала о предательстве со стороны бывшего мужа — бизнесмена Романа Товстика. По её словам, измены начались задолго до того, как в его жизни появилась модель Полина Диброва.
Как вспоминает Елена, первая измена произошла после рождения их старшей дочери Анны, когда она находилась в уязвимом состоянии — занималась грудным вскармливанием и практически не покидала дом.
«Я доверяла, не выносила мозг, не проверяла, у него была полная свобода. Я могу на какие-то вещи закрыть глаза, кроме как на уход из семьи и предательство семьи», — призналась она в эфире шоу «Малахов».Именно в этот непростой период Роман, по её словам, начал отношения на стороне. Женщина, с которой он жил, якобы сама позвонила Елене и сообщила, что живёт с её мужем на Рублёвке, добавив, что он подарил ей кольцо, идентичное тому, что вручал жене после рождения ребёнка.
После шокирующего звонка у Елены случилась нервная истерика. Роман, как она утверждает, вызвал скорую помощь и предпринял попытку направить супругу на обследование в психиатрическую клинику.
Несмотря на случившееся, Елена со временем простила мужа и впоследствии родила от него ещё пятерых детей.