Прохор Шаляпин признался, что он самый счастливый человек после свадьбы
В конце июля этого года Прохор Шаляпин женился на 37-летней телеведущей и участнице одного из популярных кулинарных конкурсов Ольгой Вашуриной. В беседе с Общественной Службой Новостей певец рассказал, как ему живется в новом статусе.
По словам исполнителя, его свадьба прошла в рамках телевизионного шоу «Свадьба вслепую», которое транслируется на канале «Пятница!». Однако, судя по всему, у Шаляпина возникли настоящие чувства к своей избраннице.
«Я себя считаю счастливым человеком. С Ольгой мне хорошо, я ее обожаю, а она рядом со мной тоже себя прекрасно чувствует. Мы получаем сотни слов с поздравлениями», — пояснил Прохор.
Певец добавил, что некоторые люди полагают, будто их отношения и брак не более чем притворство. Однако это лишь их точка зрения, и они имеют полное право на такое мнение.
Артист пожелал всем, кто пока не нашел свою вторую половинку, обрести счастье и судьбу. Он призвал их не оставлять негативных комментариев под своими фотографиями.