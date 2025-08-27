Прохор Шаляпин признался, что он самый счастливый человек после свадьбы

27 августа 2025, 18:28

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

В конце июля этого года Прохор Шаляпин женился на 37-летней телеведущей и участнице одного из популярных кулинарных конкурсов Ольгой Вашуриной. В беседе с Общественной Службой Новостей певец рассказал, как ему живется в новом статусе.





По словам исполнителя, его свадьба прошла в рамках телевизионного шоу «Свадьба вслепую», которое транслируется на канале «Пятница!». Однако, судя по всему, у Шаляпина возникли настоящие чувства к своей избраннице.





«Я себя считаю счастливым человеком. С Ольгой мне хорошо, я ее обожаю, а она рядом со мной тоже себя прекрасно чувствует. Мы получаем сотни слов с поздравлениями», — пояснил Прохор.