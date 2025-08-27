Полина Диброва в откровенном топе продемонстрировала грудь после пластики

27 августа 2025, 19:49

Полина Диброва показала грудь в миниатюрном топе во время тренировки

Полина Диброва (Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась кадрами из отпуска, на которых занимается спортом в зале. Для утренней тренировки модель выбрала эффектный и весьма откровенный образ — короткий фиолетовый топ с тонкими бретелями и глубоким декольте, а также облегающие изумрудные леггинсы.