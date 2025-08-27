Полина Диброва в откровенном топе продемонстрировала грудь после пластики
Полина Диброва поделилась кадрами из отпуска, на которых занимается спортом в зале. Для утренней тренировки модель выбрала эффектный и весьма откровенный образ — короткий фиолетовый топ с тонкими бретелями и глубоким декольте, а также облегающие изумрудные леггинсы.
Сейчас 36-летняя звезда проводит время на тёплом курорте в компании младших сыновей. Полина призналась, что отдых даётся ей непросто — вокруг её персоны снова разгорелся общественный интерес после новостей о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым.
Бывшая участница конкурсов красоты уже не скрывает, что её сердце вновь несвободно — избранником Дибровой стал бизнесмен Роман Товстик, ранее близкий друг семьи. Он, в свою очередь, оставил супругу Елену, с которой воспитывал шестерых детей.
Полина утверждает, что старается не реагировать на негатив в свой адрес. По её словам, она сосредоточена на личном росте, воспитании детей и бизнесе. Даже в отпуске не позволяет себе расслабляться: каждое утро отправляется в спортзал, чтобы поддерживать тело в форме.
Особое внимание подписчиков привлёк ракурс, с которого Диброва сняла себя — камера была направлена сверху, подчёркивая зону декольте и результат пластической операции по увеличению груди, которую она сделала два года назад.
