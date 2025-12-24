«Я в абсолютном восхищении»: Василиса Володина оценила феномен Олеси Иванченко
Василиса Володина откровенно высказалась об Олесе Иванченко в шоу «Alekó In My Bag».
Один из самых известных астрологов страны не скрывала восхищения телеведущей и подчеркнула, что её популярность — не случайность, а закономерный результат.
По словам Володиной, Олеся обладает редким набором качеств: интеллектом, яркой внешностью и мощной внутренней энергией. Именно это, считает астролог, и делает её такой притягательной для зрителей.
При этом Василиса призналась, что, посмотрев один из выпусков «Натальной карты», так и не смогла понять, какое прямое отношение формат шоу имеет к классической астрологии.
Тем не менее Володина подчеркнула: образ Иванченко — ироничный, живой и очень точный — попадает прямо в сердце, а её успех абсолютно заслужен.
