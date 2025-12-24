Достижения.рф

«Я в абсолютном восхищении»: Василиса Володина оценила феномен Олеси Иванченко

Василиса Володина усомнилась в точности астрологии в «Натальной карте»
Василиса Володина (Фото: Instagram* / @vasilisa.volodina)

Василиса Володина откровенно высказалась об Олесе Иванченко в шоу «Alekó In My Bag».



Один из самых известных астрологов страны не скрывала восхищения телеведущей и подчеркнула, что её популярность — не случайность, а закономерный результат.

По словам Володиной, Олеся обладает редким набором качеств: интеллектом, яркой внешностью и мощной внутренней энергией. Именно это, считает астролог, и делает её такой притягательной для зрителей.

При этом Василиса призналась, что, посмотрев один из выпусков «Натальной карты», так и не смогла понять, какое прямое отношение формат шоу имеет к классической астрологии.

Тем не менее Володина подчеркнула: образ Иванченко — ироничный, живой и очень точный — попадает прямо в сердце, а её успех абсолютно заслужен.

