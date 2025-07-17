Мошенники завладели соцсетями Елены Воробей
Актриса и юмористка Елена Воробей осталась без соцсетей: мошенники завладели её страницами в Instagram* и на платформе YouTube. Из-за этого артистка лишилась больше миллиона рублей, которые она могла получить с рекламы.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Воробей обратилась в полицию. По словам актрисы, её аккаунты взломали ещё в июле 2024 года.
Напомним, что монетизацию для российских блогеров и других создателей контента и YouTube, и Instagram* отключили ещё в 2022 году.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обвинил российскую соцсеть в продвижении Пугачёвой и Меладзе. По его словам, данная платформа, куда встроена система музыкальных рекомендаций, предлагает к прослушиванию песни артистов, покинувших Россию после начала СВО.
Бородин подчеркнул, что такая «поддержка» сервиса позволяет артистам зарабатывать за пределами страны, используя для этого россиян.
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