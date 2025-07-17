Достижения.рф

Мошенники завладели соцсетями Елены Воробей

Mash: Елена Воробей потеряла более 1 млн руб. после взлома аферистами соцсетей
Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса и юмористка Елена Воробей осталась без соцсетей: мошенники завладели её страницами в Instagram* и на платформе YouTube. Из-за этого артистка лишилась больше миллиона рублей, которые она могла получить с рекламы.



Как сообщает телеграм-канал Mash, Воробей обратилась в полицию. По словам актрисы, её аккаунты взломали ещё в июле 2024 года.

Напомним, что монетизацию для российских блогеров и других создателей контента и YouTube, и Instagram* отключили ещё в 2022 году.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обвинил российскую соцсеть в продвижении Пугачёвой и Меладзе. По его словам, данная платформа, куда встроена система музыкальных рекомендаций, предлагает к прослушиванию песни артистов, покинувших Россию после начала СВО.

Бородин подчеркнул, что такая «поддержка» сервиса позволяет артистам зарабатывать за пределами страны, используя для этого россиян.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0