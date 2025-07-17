Мошенники завладели соцсетями Елены Воробей

17 июля 2025, 11:11

Mash: Елена Воробей потеряла более 1 млн руб. после взлома аферистами соцсетей

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса и юмористка Елена Воробей осталась без соцсетей: мошенники завладели её страницами в Instagram* и на платформе YouTube. Из-за этого артистка лишилась больше миллиона рублей, которые она могла получить с рекламы.