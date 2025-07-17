«Ты не главный в телевизоре»: Кушанашвили высмеял Дюжева, вспомнив о скандале в аэропорту

17 июля 2025, 10:33

Отар Кушанашвили назвал Дмитрия Дюжева «недоартистом» из-за скандала в аэропорту

Дмитрий Дюжев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Журналист Отар Кушанашвили в шоу «Цитаты» раскритиковал актера Дмитрия Дюжева за скандал в аэропорту, который произошел несколько лет назад.





В 2017 году Дюжев повздорил с пассажирами самолета, которые отказались пропускать его на борт вне очереди. Это возмутило артиста и позже он заявил, что делает все для зрителей, однако при этом они не готовы уступать ему.





«Артист, произносящий такие вещи, швыряющий их в упрек людям — это недоартист. Я думаю, что талантливый, когда-то молодой, а теперь уже солидных лет актер Дюжев показывает, что у него нет нутра, стержня», — отметил Кушанашвили.

«Ты не главный в телевизоре. Люди выбирают: смотреть сегодня тебя или другого. Ты — один из миллионов», — заключил ведущий.