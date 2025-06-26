Стало известно, где живёт молодая жена Евгения Петросяна

26 июня 2025, 20:16

Татьяна Брухунова живёт в квартире с четырьмя гардеробными

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Юморист Евгений Петросян вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой уже много лет проживает в Хамовниках. Роскошные апартаменты в элитном ЖК занимают почти 230 квадратных метров. План квартиры семейства появился в Telegram-канале НеМалахов.