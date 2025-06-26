Стало известно, где живёт молодая жена Евгения Петросяна
Юморист Евгений Петросян вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой уже много лет проживает в Хамовниках. Роскошные апартаменты в элитном ЖК занимают почти 230 квадратных метров. План квартиры семейства появился в Telegram-канале НеМалахов.
Счастливая пара живет в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», где владеют четырехкомнатной квартирой. Для полной счастливой жизни в их жилплощади есть абсолютно всё. Колоссальные размеры семейного «гнездышка» вмешают в себя огромную супружескую спальню, детскую, постирочную, рабочий кабинет, шикарный балкон и три санузла.
Но помимо большого количества комнат, для возлюбленной Петросяна выделено четыре гардеробных, куда любительница одежды складывает свои приобретения. Кроме того, в квартире звёзд имеется кухня-гостиная площадью 50 квадратных метров с панорамным видом на Москву.
Но по слухам, Татьяна и Евгений вместе не живут. У каждого из них есть отдельная квартира, но на одном этаже.
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