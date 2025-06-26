«Я единственная»: Полина Гагарина высказалась о Максе Фадееве
Гагарина рассказала, почему отказалась подписать контракт с Максом Фадеевым
Российская эстрадная певица Полина Гагарина стала известна благодаря проекту «Фабрика звезд-2», куда попала ещё 16-летней. Девушка исполняла песни композитора Максима Фадеева, но работать с ним не продолжила. О причинах певица сообщила в шоу «По каверочку».
Гагарина после завершения второго сезона музыкального реалити-шоу отказала в сотрудничестве продюсеру Фадееву, отметив, что они совершенно разные люди. Артистка рассказала, что певцом они не сошлись характерами.
«Я уважала те песни, считала и считаю Фадеева большим музыкантом. Но как пошла работа, мне не понравилось, и я сказала нет. Я единственная, кто не подписал контракт вообще ни с кем», — заявила Полина.Следует отметить, что Гагарину взяли на телевидение по знакомству. Педагог Полины по вокалу, которая была хорошо знакома с Фадеевым, предложила девушке участие в проекте.