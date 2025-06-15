«Нарушила авторские права»: Маргарита Суханкина допелась до угрозы уголовного дела и многомиллионного иска

15 июня 2025, 05:26

Основатель группы «Мираж» Литягин отсудил у Суханкиной больше миллиона рублей

Маргарита Суханкина (Фото: Instagram* @margarita.sukhankina)

Основатель «Миража» Андрей Литягин выиграл суд у бывшей солистки группы Маргариты Суханкиной, отсудив более миллиона рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщил лидер группы Алексей Горбашов в беседе с «Московским комсомольцем».





Поводом для иска стал концерт Суханкиной в Волгограде в январе 2024 года, где она исполняла композиции Литягина без выплаты авторских отчислений. Горбашов уточнил, что артистка на протяжении многих лет использовала песни без согласования с правообладателем, пытаясь обойти закон через фиктивное оформление выступлений как «театрализованное шоу».



При этом в прошлом у певицы была лицензия для исполнения произведений, однако в последующие годы она не стала ее продлевать.



Маргарита Суханкина (Фото: Instagram* @margarita.sukhankina)



«Маргарита со своим менеджментом придумала схему, по которой они якобы создали сложный объект и назвали его театрализованным шоу. По закону за определенные виды сложных объектов один раз права покупаются у правообладателя, и за них больше платить не надо. Но здесь ситуация такая, что никакого сложного объекта они не создали. Маргарита Суханкина просто исполняет чужие песни», — объяснил Алексей Горбашов.

«Эти цифры взяты не с потолка. Лицензия, по которой Суханкина и её команда работали официально полгода, стоила 2 400 000 рублей. 8 лет умножить на 4 800 000 получается 38 400 000», — объяснил Горбашов, отвечая на вопрос «МК» о требуемой с певицы суммы.