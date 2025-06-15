«Нарушила авторские права»: Маргарита Суханкина допелась до угрозы уголовного дела и многомиллионного иска
Основатель «Миража» Андрей Литягин выиграл суд у бывшей солистки группы Маргариты Суханкиной, отсудив более миллиона рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщил лидер группы Алексей Горбашов в беседе с «Московским комсомольцем».
Поводом для иска стал концерт Суханкиной в Волгограде в январе 2024 года, где она исполняла композиции Литягина без выплаты авторских отчислений. Горбашов уточнил, что артистка на протяжении многих лет использовала песни без согласования с правообладателем, пытаясь обойти закон через фиктивное оформление выступлений как «театрализованное шоу».
При этом в прошлом у певицы была лицензия для исполнения произведений, однако в последующие годы она не стала ее продлевать.
«Маргарита со своим менеджментом придумала схему, по которой они якобы создали сложный объект и назвали его театрализованным шоу. По закону за определенные виды сложных объектов один раз права покупаются у правообладателя, и за них больше платить не надо. Но здесь ситуация такая, что никакого сложного объекта они не создали. Маргарита Суханкина просто исполняет чужие песни», — объяснил Алексей Горбашов.Верховный суд РФ ранее признал эту схему махинаций Суханкиной нелегитимной. По словам Горбашова, в настоящее время рассматривается еще восемь аналогичных исков к организаторам концертов Суханкиной, а общая сумма требований превышает 38 миллионов рублей.
«Эти цифры взяты не с потолка. Лицензия, по которой Суханкина и её команда работали официально полгода, стоила 2 400 000 рублей. 8 лет умножить на 4 800 000 получается 38 400 000», — объяснил Горбашов, отвечая на вопрос «МК» о требуемой с певицы суммы.Лидер «Миража» также добавил, что не исключает инициирования уголовного дела.
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