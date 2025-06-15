Верке Сердючке грозят разбирательства с полицией за исполнение русских песен на Украине

На Украине пожаловались на Верку Сердючку за выступление с песнями на русском
Андрей Данилко/Верка Сердючка (Фото: Instagram* @v_serduchka)

На Украине разгорелся скандал вокруг на Верки Сердючки (актера Андрея Данилко). Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень подал на Данилко жалобу за исполнение песен на русском в Киеве. Он требует от полиции мер против певца, обвиняя его в нарушении языкового закона, передает ТАСС.



13 июня Верка Сердючка выступила в Киеве с русскоязычной песней, что создало для исполнителя ряд проблем.

«Русскоязычным песням не место в украинской столице», — написал Кремень в личном блоге, комментируя выступление певца.
Кремень указал на нарушение Андреем закона о государственном языке и моратория 2023 года на русскоязычную музыку, требуя срочных действий полиции.

Представитель артиста позже отверг обвинения в сторону Данилко.

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«Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа», — заявил он.
Уточняется, что Сердючка пела на украинском и английском, включая старые хиты в оригинале.

С 2014 года на Украине активно ограничивают русский язык, а с 2019 года закон сократил его использование в культуре и образовании, включая запрет на русскоязычные произведения. Несмотря на это, многие граждане говорят по-русски, что часто приводит к конфликтам.

*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева

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