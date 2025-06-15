Верке Сердючке грозят разбирательства с полицией за исполнение русских песен на Украине
На Украине пожаловались на Верку Сердючку за выступление с песнями на русском
На Украине разгорелся скандал вокруг на Верки Сердючки (актера Андрея Данилко). Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень подал на Данилко жалобу за исполнение песен на русском в Киеве. Он требует от полиции мер против певца, обвиняя его в нарушении языкового закона, передает ТАСС.
13 июня Верка Сердючка выступила в Киеве с русскоязычной песней, что создало для исполнителя ряд проблем.
«Русскоязычным песням не место в украинской столице», — написал Кремень в личном блоге, комментируя выступление певца.Кремень указал на нарушение Андреем закона о государственном языке и моратория 2023 года на русскоязычную музыку, требуя срочных действий полиции.
Представитель артиста позже отверг обвинения в сторону Данилко.
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«Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа», — заявил он.Уточняется, что Сердючка пела на украинском и английском, включая старые хиты в оригинале.
С 2014 года на Украине активно ограничивают русский язык, а с 2019 года закон сократил его использование в культуре и образовании, включая запрет на русскоязычные произведения. Несмотря на это, многие граждане говорят по-русски, что часто приводит к конфликтам.
*Запрещенная в России экстремистская организация