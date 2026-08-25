«Страшнейшее ранение»: Маша Миногарова наступила на разбитый бокал на вечеринке
Маша Миногарова рассказала, что поранила ногу стеклом на вечеринке
Модель Маша Миногарова в личном блоге рассказала подписчикам о неприятном инциденте на вечеринке. Она наступила на осколки разбитого бокала и серьёзно поранила ногу.
По словам Миногаровой, острое стекло пробило даже обувь.
«Я наступила на стекло, в ноге стало ужасно больно. Мы пили текилу, поэтому больно не так, как могло быть. Смотрю — у меня все руки в крови, непонятно почему. Поднимаю тапочек — там дырка, а вокруг неё кровь льётся. И я как в корейской дораме — начинаю «умирать», у меня лепестки перед глазами. Страшнейшее ранение. Приятного мало, не наступайте на бокалы», — рассказала Мария.Позже модель с иронией заметила, что ей сильно повезло: глубина пореза достигла около сантиметра, но она не задела ни сухожилия, ни артерии.