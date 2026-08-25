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«Страшнейшее ранение»: Маша Миногарова наступила на разбитый бокал на вечеринке

Маша Миногарова рассказала, что поранила ногу стеклом на вечеринке
Мария Миногарова (Фото: Instagram* @minogarova)

Модель Маша Миногарова в личном блоге рассказала подписчикам о неприятном инциденте на вечеринке. Она наступила на осколки разбитого бокала и серьёзно поранила ногу.



По словам Миногаровой, острое стекло пробило даже обувь.

«Я наступила на стекло, в ноге стало ужасно больно. Мы пили текилу, поэтому больно не так, как могло быть. Смотрю — у меня все руки в крови, непонятно почему. Поднимаю тапочек — там дырка, а вокруг неё кровь льётся. И я как в корейской дораме — начинаю «умирать», у меня лепестки перед глазами. Страшнейшее ранение. Приятного мало, не наступайте на бокалы», — рассказала Мария.
Позже модель с иронией заметила, что ей сильно повезло: глубина пореза достигла около сантиметра, но она не задела ни сухожилия, ни артерии.

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Ольга Щелокова

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