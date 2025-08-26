Елене Товстик об измене её мужа с Полиной Дибровой рассказал сын

26 августа 2025, 20:34

Елена Товстик узнала о романе супруга от ребёнка

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик призналась, что о неверности мужа — предпринимателя Романа Товстика — узнала от их общего сына. Об этом женщина рассказала в эфире программы «Малахов».





По её словам, супруг говорил, что отправился на Алтай отдыхать с ребёнком, однако позже мальчик рассказал, что большую часть времени отец проводил с Полиной Дибровой.





«Сын всё мне поведал. Сначала Роман пытался всё отрицать, но потом признался, что у него действительно роман с Полиной. Оказалось, она влюблена в него уже восемь лет, и отношения у них длятся давно», — сообщила Елена.