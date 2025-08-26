Певец SHAMAN на глазах у всех сделал массаж ног возлюбленной после концерта

26 августа 2025, 18:31

SHAMAN сделал массаж ног возлюбленной на афтерпати «Новой волны»

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, наиболее известный под псевдонимом SHAMAN, и его спутница Екатерина Мизулина были замечены на закрытой вечеринке после завершения фестиваля «Новая волна» в Казани. В ходе отдыха артист сделал своей спутнице массаж. Об этом сообщает StarHit.