Певец SHAMAN на глазах у всех сделал массаж ног возлюбленной после концерта
Певец Ярослав Дронов, наиболее известный под псевдонимом SHAMAN, и его спутница Екатерина Мизулина были замечены на закрытой вечеринке после завершения фестиваля «Новая волна» в Казани. В ходе отдыха артист сделал своей спутнице массаж. Об этом сообщает StarHit.
В отличие от большинства гостей, которые танцевали, влюблённые предпочли спокойный отдых. Сообщается, что певец делал Екатерине массаж ног, когда они сидели на диване вдали от основной части мероприятия.
Мизулина сопровождала Дронова на протяжении всех дней проведения музыкального конкурса. О своих отношениях пара публично объявила в 2025 году на одном из концертов исполнителя. На вопрос о возможной свадьбе SHAMAN ранее отвечал, что обсуждать брак ещё рано, так как они начали встречаться не так давно.
Следует отметить, что Дронов и его возлюбленная не отходили друг от друга ни на шаг на «Новой волне» в Казани и не скрывали нежностей.
