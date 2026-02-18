Ностальгия 2000-х: Майли Сайрус вновь сыграет Ханну Монтану
Майли Сайрус возвращается к роли Ханны Монтаны к 20-летию шоу
На волне всеобщей ностальгии продюсеры решили воскресить образ девочки‑суперзвезды Ханны Монтаны. Об этом сообщает Super.
Роль вновь исполнит Майли Сайрус, для которой этот проект стал важным шагом в большой карьере, во многом благодаря отцу, легенде кантри-музыки.
24 марта 33-летняя певица появится в специальном эпизоде, приуроченном к 20-летию сериала.
Шоу было культовым в США и за её пределами — примерно на уровне наших «Ранеток». Возвращение Майли Сайрус к роли Ханны Монтаны сравнивают с тем, если бы Сергей Лазарев и Глюкоза вновь снялись в «Ералаше».
