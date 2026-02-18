Достижения.рф

«Она не знает, что такое торт»: Ольга Орлова объяснила свою позицию по питанию дочери

Ольга Орлова рассказала о запретах для трёхлетней дочери
Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова поделилась в соцсетях принципами воспитания младшей дочери Анечки. Певица призналась, что в три года девочка ещё ни разу не пробовала сладости, включая торт.



По словам Орловой, строгих запретов в семье нет, однако она сознательно ограничивает ребёнка от продуктов с высоким содержанием сахара.

Артистка отметила, что у дочери хороший аппетит и разнообразный рацион, и ей не хочется, чтобы сладкое стало для ребёнка главным удовольствием в еде.

Ольга подчеркнула, что не ставит перед собой цель «подсадить» дочь на быстрые углеводы и пока не планирует менять выбранный подход.

Софья Метелева

