«Она не знает, что такое торт»: Ольга Орлова объяснила свою позицию по питанию дочери

18 февраля 2026, 14:37

Ольга Орлова рассказала о запретах для трёхлетней дочери

Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова поделилась в соцсетях принципами воспитания младшей дочери Анечки. Певица призналась, что в три года девочка ещё ни разу не пробовала сладости, включая торт.