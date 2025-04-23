Елену Перминову обвинили в растрате денег бывшего мужа на нового бойфренда

Елена Перминова (фото: Instagram* @lenaperminova)
Елену Перминову обвиняют в растрате денег бывшего супруга на нового молодого возлюбленного. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
Сейчас 38-летняя модель отдыхает вместе с 29-летним Тарасом Романовым на Мальдивах. Поклонники радуется за Елену, но всё же задаются вопросом откуда она берёт деньги после расставания с бизнесменом Александром Лебедевым.
«Цвет волос и региональное родство»: Собчак сравнила избранницу Лебедева с Перминовой
Елена Перминова отправилась на Мальдивы с молодым бойфрендом после отдыха с бывшим супругом
«Французский шик»: Перминова показала чувственные фотографии поцелуев с бойфрендом
*запрещён в РФ
«Уже достаточно лет я независимая и материально самостоятельная, уж точно способна оплачивать все свои расходы. <…> Проще и легче искать внешние причины чужой счастливой жизни, а не признавать их собственные способности и трудолюбие», – ответила недоброжелателям Елена в своём личном блоге.Читайте также:
«Цвет волос и региональное родство»: Собчак сравнила избранницу Лебедева с Перминовой
Елена Перминова отправилась на Мальдивы с молодым бойфрендом после отдыха с бывшим супругом
«Французский шик»: Перминова показала чувственные фотографии поцелуев с бойфрендом
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова