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«Французский шик»: Перминова показала чувственные фотографии поцелуев с бойфрендом

Перминова показала чувственные фотографии поцелуев с бойфрендом
Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)

Модель Елена Перминова показала чувственные снимки поцелуев со своим возлюбленным 29-летним Тарасом Романовым. Как пишут бьюти-обозреватели, пара перестала скрывать свой роман.
На одной из фотографий модель страстно целует мужчину, а на другой пару засняли на улице в Париже.
Фото: Instagram*/lenaperminova

«Неопубликованное из Парижа. Еще так много нужно сказать о том, что я действительно люблю», — написала Перминова.

Подписчики отметили, что Романов и Перминова гармонично смотрятся вместе.

«Какая красивая пара», «Париж — город любви», «Французский шик», — написали пользователи.
Вместе с тем Перминова находится в хороших отношениях с бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым. Они занимаются совместным воспитанием четырех детей.

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28 марта 2025, 18:06

Анастасия Решетова (Фото: Телеграм @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова выразила желание родить второго ребенка на фоне информации о скором пополнении в семье Тимати.
Решетова воспитывает сына от Тимати. После рождения малыша пара распалась. Тем не менее бывшие влюбленные общаются ради их общего ребенка. Ратмир живет с папой, однако иногда проводит время с отцом.

Оказалось, что Анастасия совсем не прочь родить еще одного наследника. На эту мысль ее натолкнул ребенок ее подруги.

«Дамирчик вызвал желание иметь еще одного ребенка», — призналась Анастасия.

Это заявление прозвучало на фоне новостей о беременности девушки Тимати. При этом сама Валентина Иванова эту информацию опровергла.

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«Мама — лучший психолог»: сын Гагариной растрогал ее до слез своим поздравлением
Сын Гагариной поздравил ее с днем рождения и растрогал до слез
28 марта 2025, 17:03

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)

Сын певицы Полины Гагариной Андрей поздравил ее с 38-летием, растрогав до слез. Его слова приводит Rocket Mag.
«Мама — это и есть самый лучший психолог, мама — самый лучший человек, который может что-либо посоветовать в твоей жизни!» — произнес молодой человек.
По его словам, именно мама может сказать то, что не могут доктора или психологи. На дне рождения Гагариной присутствовали самые близкие люди и друзья, включая певца Диму Билана. Полина Гагарина тем временем продолжает поражать поклонников энергетикой, перевоплощением и мощным голосом. Все подробности о сегодняшней жизни исполнительницы в нашем материале.

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«На «Майбахах» люблю ездить»: Прохор Шаляпин рассказал, какой подарок примет от любимой женщины
Певец Шаляпин заявил, что будет рад любому автомобилю в подарок
28 марта 2025, 16:48

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов принять в подарок от любимой женщины любой автомобиль, хотя сам любит ездить на «Майбахах» и «Мерседесах». Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, сам он ездит на недорогом, скромном авто, но «только по магазинам». В основном, признался артист, он передвигается на такси или на машине, которую ему предоставляют во время съемок.
«Дареному коню зубы не смотрят. Сейчас даже самая простая машина дорогая. Поэтому буду рад тому, что подарят. Не откажусь ни от каких подарков», — отметил Шаляпин.
Певец добавил, что сам любит минивэны и просторные машины, в основном, представителей немецкого автопрома.
«На каких машинах я езжу? На самых лучших. На «Майбахах» люблю ездить, на «Мерседесах». Очень нравятся «Гелендвагены» всех последних моделей. В общем, я за комфорт», — пояснил он.
Однако Шаляпин добавил, что любит и московский общественный транспорт. Такой способ передвижения ему нравится из-за его скорости и отсутствия пробок.
«В этом я не привередлив», — подчеркнул артист.
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Дочь юмориста Михаила Задорнова выложила снимок с мужем-ливанцем
28 марта 2025, 16:28

Елена Задорнова (Фото: Instagram*/jzadornova)

Дочь российского юмориста Михаила Задорнова Елена выложила в соцсети фотографию с мужем-ливанцем. Родственница знаменитости запечатлена с супругом Али Тартуси на Мальте.
Пара познакомилась в Париже и зарегистрировала отношения в 2021 году. Художница не афиширует свою личную жизнь. То что у Елены Задорновой двое детей стало известно только летом 2023 года. В декабре того же года она назвала себя «трижды матерью». Позже пояснила, что они с Тартуси воспитывают троих девочек.

Фото: Instagram*/jzadornova

Михаила Задорнова не стало на 70-жизни году 10 ноября 2017 года. У артиста был рак мозга. Ранее стало известно, кто из российских звезд показал неудачную фотографию.

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Покинувшую Россию бывшую жену Епифанцева обвинили в шантаже
Художник обвинил Анастасию Веденскую в шантаже
28 марта 2025, 16:03

Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Бывшую супругу Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую друг-художник обвинил в шантаже и манипуляциях, сообщает портал «Страсти».
Напомним, Кузьмич прославился в 2024 году своими скандальными акциями. Анастасия, покинувшая Россию, поддерживала его, хотя сам Алексей этого просил.

Он заявил, что экс-жена Владимира Епифанцева подталкивала его к провокационным поступкам ради своего проекта.

«Режиссер очень просил, чтобы я сделал что-нибудь великое для фильма, ну или новую акцию, после которой, желательно, конечно, чтобы возникли тюрьма или депортация», — рассказал Кузьмич.

Получив отказ, Веденская начала шантажировать своего приятеля и распространять про него различные слухи. Тогда Кузьмич принял решение больше не работать с ней и запретил женщине использовать любые материалы с его участием.

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