«Французский шик»: Перминова показала чувственные фотографии поцелуев с бойфрендом

Елена Перминова (Фото: Instagram*/lenaperminova)
Модель Елена Перминова показала чувственные снимки поцелуев со своим возлюбленным 29-летним Тарасом Романовым. Как пишут бьюти-обозреватели, пара перестала скрывать свой роман.
На одной из фотографий модель страстно целует мужчину, а на другой пару засняли на улице в Париже.
Фото: Instagram*/lenaperminova
Подписчики отметили, что Романов и Перминова гармонично смотрятся вместе.
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Фото: Instagram*/lenaperminova
«Неопубликованное из Парижа. Еще так много нужно сказать о том, что я действительно люблю», — написала Перминова.
Подписчики отметили, что Романов и Перминова гармонично смотрятся вместе.
«Какая красивая пара», «Париж — город любви», «Французский шик», — написали пользователи.Вместе с тем Перминова находится в хороших отношениях с бывшим гражданским мужем Александром Лебедевым. Они занимаются совместным воспитанием четырех детей.
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Никита Кротов