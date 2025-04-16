Елена Перминова отправилась на Мальдивы с молодым бойфрендом после отдыха с бывшим супругом

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)
Топ-модель Елена Перминова отправилась отдыхать на Мальдивы в компании своего молодого любовника Тараса Романова.
Молодой человек опубликовал в соцсети совместное фото с Перминовой.
Сейчас 38-летняя модель встречается с манекенщиком Романовым, который младше её на 10 лет.
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«Воссоединился с тобой», — подписал кадр Тарас.
Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)Напомним, недавно стало известно о разводе Елены Перминовой с Александром Лебедевым. Тем не менее бывшим супругам удалось сохранить тёплые отношения. Недавно они вместе со своими детьми отдохнули в Турции.
Сейчас 38-летняя модель встречается с манекенщиком Романовым, который младше её на 10 лет.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова