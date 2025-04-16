Елена Перминова отправилась на Мальдивы с молодым бойфрендом после отдыха с бывшим супругом

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента Максима Галкина* в Подмосковье опустел, пишет aif.ru. По данным журналистов, сократили буквально весь персонал, включая охранников, которые, к слову, держались до последнего. Сначала перестали платить горничным, затем уволили штатную уборщицу с садовником. Безопасность обеспечивает только установленное на заборе видеонаблюдение.