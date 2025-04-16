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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Елена Перминова отправилась на Мальдивы с молодым бойфрендом после отдыха с бывшим супругом

Елена Перминова отправилась на Мальдивы с молодым бойфрендом после отдыха с бывшим супругом

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)

Топ-модель Елена Перминова отправилась отдыхать на Мальдивы в компании своего молодого любовника Тараса Романова.
Молодой человек опубликовал в соцсети совместное фото с Перминовой.

«Воссоединился с тобой», — подписал кадр Тарас.
Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)
Напомним, недавно стало известно о разводе Елены Перминовой с Александром Лебедевым. Тем не менее бывшим супругам удалось сохранить тёплые отношения. Недавно они вместе со своими детьми отдохнули в Турции.

Сейчас 38-летняя модель встречается с манекенщиком Романовым, который младше её на 10 лет.

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Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт на фоне новостей о получении гражданства РФ
16 апреля 2025, 11:36

Ани Лорак (Фото: Instagram*/anilorak)

Певица Ани Лорак втайне обновила паспорт Украины на фоне новостей о получении российского гражданства, пишет Telegram-канал Mash.
Как пишут авторы материала, исполнительнице пришлось ехать за рубеж в условную Армению и Грузию, поскольку украинского посольства в России нет. Звезда поменяла документ, послав по закону новые данные в налоговую, чтобы выступать в РФ, сказано в публикации.

Отмечено, что в новом украинском паспорте отсутствует отчество. Обозреватели заключили, что Лорак хотела получить гражданство России еще с осени 2022 года. Тогда девушка попала под украинские санкции за выступления в РФ.

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«Коварные друзья»: Анна Калашникова раскрыла, что стало причиной расставания с мужем
Анна Калашникова рассталась и снова сошлась с мужем из-за его друзей
16 апреля 2025, 11:36

Анна Калашникова (Фото: Telegram @annakalash1)

Анна Калашникова уже успела расстаться с мужем, свадьбу с которым сыграла совсем недавно, а потом вновь сойтись с ним. Подробности она рассказала в интервью сайту «Страсти».
В ответ на поздравление с замужеством Калашникова заявила, что не хотела делиться подробностями личной жизни. Она рассказала, что разошлась с супругом из-за его друзей, которые не одобрили его выбор.

«Как только узнали близкие, друзья, знакомые, появилось очень много зависти. Со стороны спутника оказалось много коварных друзей, которые стали копать, искать какую-то гадость, старые новости, сплетни собирать и выдавать ему», — поделилась Анна.

По её словам, из-за этого в семье начались постоянные скандалы, поэтому со свадьбой она пока не спешит.

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Беспорядок и грязь: дочь Филиппа Киркорова показала, как живёт в дубайской школе
Дочь Киркорова выложила видео, на котором показана её комната в дубайской школе
16 апреля 2025, 11:19

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)

Дочь Филиппа Киркорова 13-летняя Алла-Виктория поделилась в личном блоге, как живёт в школе в Дубае. В соцсетях она показала свою комнату.
Как пишет издание «Страсти», дети российского короля поп-музыки уже второй год учатся в элитной дубайской школе-пансионе. В ролике видно, что в небольшой комнате стоят две кровати и рабочие столы. Внимательные пользователи заметили беспорядок в помещении. Судя по всему, девочки не убираются и не поддерживают чистоту.

Звёздный отец не ругает дочь за беспорядок, объясняя это тем, что у Аллы-Виктории переходный возраст.

Ранее Филипп Киркоров откровенно высказался об отцовстве: певец не против стать папой в третий раз. Он рассказал, что уже выбрал имя для будущего ребёнка.

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#киркоров
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Нечем платить? Замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье опустел
Aif.ru: Замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье опустел
16 апреля 2025, 11:16

Алла Пугачева(Фото:Instagram**/alla_orfey)

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента Максима Галкина* в Подмосковье опустел, пишет aif.ru. По данным журналистов, сократили буквально весь персонал, включая охранников, которые, к слову, держались до последнего. Сначала перестали платить горничным, затем уволили штатную уборщицу с садовником. Безопасность обеспечивает только установленное на заборе видеонаблюдение.
Предполагается, что у знаменитостей попросту кончились деньги на содержание недвижимости. По словам соседей, зимой к замку привезли стройматериал. Местные даже подумали, что покупатель на замок все-таки нашелся, но работы продлились недолго.

«Рабочих здесь давно не видно, и никакого ремонта сейчас нет, территория пустует», — сказала одна из соседок.
Пугачева и Галкин* покинули Россию после событий февраля 2022 года.

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Кадышева получила миллионный госконтракт ко Дню Победы

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#новости
#алла пугачёва
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Кадышева получила миллионный госконтракт ко Дню Победы
16 апреля 2025, 11:01

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» получил новый контракт на 1,5 млн рублей: управа района купила билеты на концерт к Дню Победы. Он пройдёт 7 мая, начало в 18:30. Фотографию сметы выложили в соцсетях.
Всего за последние годы «Золотое кольцо» заработало чуть больше 250 млн рублей на государственных контрактах.

Как ранее рассказала жена Григория Костюка (сын Кадышевой) Габриелла Мерман, семья артистов в кредитах и долгах. Григорий ходил и постоянно разводил людей, пользуясь именем мамы. Кроме того, когда Габриелла забеременела, Костюк просил денег у её семьи, у друзей. При этом отношение к людям было отвратительным.
После того как у Григория родился сын Леонард, он не уделяет внимания ребёнку и не помогает финансово.

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