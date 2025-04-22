«Цвет волос и региональное родство»: Собчак сравнила избранницу Лебедева с Перминовой

Арина Лабикова (Фото: Instagram*, @arinalabikova)
Недавно олигарха Александра Лебедева заметили в центре Москвы с 29-летней Ариною Лабиковой, которая работала в «Национальной резервной корпорации» бизнесмена. Интересно, что девушка уже не в первый раз была замечена в компании с Александром — в январе они вместе отдыхали с детьми за границей.
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказала своё мнение о новой избраннице олигарха.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
«Делаю вывод, что смелости ей не занимать. Пишут о сходстве Арины с Леной, но я бы так не сказала, объединяет их разве что цвет волос и региональное родство — обе из Сибири», — прокомментировала Собчак.Напомним, что в декабре прошлого года модель Елена Перминова объявила о расставании с олигархом Александром Лебедевым. Они не состояли в официальном браке, но прожили вместе почти 20 лет и воспитывали четверых детей. Вскоре Елена стала встречаться с молодым манекенщиком Тарасом Романовым.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина