«Цвет волос и региональное родство»: Собчак сравнила избранницу Лебедева с Перминовой

Недавно олигарха Александра Лебедева заметили в центре Москвы с 29-летней Ариною Лабиковой, которая работала в «Национальной резервной корпорации» бизнесмена. Интересно, что девушка уже не в первый раз была замечена в компании с Александром — в январе они вместе отдыхали с детьми за границей.