Новый скандал с Киркоровым: его подругу-мошенницу разоблачили

Филипп Киркоров и Дима Билан (Фото: Instagram*/fkirkorov)
Руководитель федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что подруга поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова должна государству 500 миллионов.
«Если долг в 500 миллионов рублей не будет погашен, будет уголовное дело по неуплате налогов. Вопрос: поможет ли Киркоров ей деньгами, ведь он так ее рекламировал? Или он в ущерб не дружит?» — цитируют Бородина бьюти-обозреватели.
По утверждению Бородина, Тлиашинова обманывала граждан психологическими семинарами, обещая помочь и делая на этом деньги. Как только Тлиашинову уличили в нарушении закона, она покинула страну, добавил Бородин. Он резюмировал, что Киркоров и Тлиашинова выглядели словно закадычные друзья.
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