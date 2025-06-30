Садальский про Кадышеву: «Кукла на чайнике с песней про грешную любовь с женатым — шикарное напутствие молодежи»
Садальский назвал Кадышеву «куклой на чайнике» после выступления на «Алых парусах»
Стас Садальский язвительно высказался в адрес Надежды Кадышевой после ее выступления на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Актер отметил, что мероприятие получилось красивым, но поставил под вопрос уместность выбора певицы.
«Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи. <…> Праздник получился действительно красивый, с размахом, но кто репертуар подбирает?!» — посетовал он в личном блоге.Многие пользователи встали на защиту исполнительницы хита «Плывет веночек», подчеркнув, что артист всегда и во всем ищет негатив. Поклонники самой солистки ансамбля «Золотое кольца» писали, что она собирает полные залы, ее песни узнаваемы и любимы публикой, в том числе молодежью.
«Не надо ковыряться. Все были довольные и веселые. Репертуар был очень хороший. Без всяких рэперов и новоявленных певичек. Если молодежь веселилась, подпевала и танцевала, значит, приняла», — написал один из комментаторов.Ранее Максим Виторган отреагировал на популярность Надежды Кадышевой, назвав ее творчество «веселым трэшем».