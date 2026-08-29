«Элитно»: Алла Михеева раскрыла, ради чего согласилась на экстрим в шоу «Форт»
Алла Михеева рассказала о страхах и ожиданиях перед шоу «Форт» на СТС
Алла Михеева перед премьерой «Форта» на СТС 13 сентября рассказала, каких испытаний надеется избежать, как боролась со страхом и почему назвала шоу «элитным квестом».
В беседе с Леди.Mail ведущая призналась, что не гналась за выходом из зоны комфорта.
«Скорее мечтала, чтобы мне попалось то, что я умею делать хорошо. Но я знала про хитрые задания шоу и была уверена, что может попасться что-нибудь эдакое», — отметила актриса.При этом Михеева заявила, что опасалась замкнутых пространств, высоты, пауков, жуков и змей, но не против загадки Чумного доктора. Она сообщила, что участие в проекте далось непросто.
«Я боялась, конечно же, но воспринимала участие как элитный квест», — подчеркнула Алла.Победу ведущая измерила не финалом или бесстрашием, а удовольствием от самого процесса.