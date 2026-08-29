«Приглашаю»: Баста пообещал Канье Уэсту «улетевшую кукушку» после тура по России

29 августа 2026, 20:49

Рэпер Баста пригласил Канье Уэста выступить в Краснодаре и Ростове-на-Дону

Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) на втором сольном концерте в московских «Лужниках» поделился мнением о Канье Уэсте.





В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Баста назвал Уэста талантливым музыкантом и реформатором, отметив при этом трудности в его жизни — психические проблемы и скандалы.



На вопрос, пойдёт ли он на концерт американской звезды, певец ответил, что не сможет из-за выступлений в Краснодаре.

«Пусть он приезжает в Краснодар и Ростов-на-Дону. В Питере можно быстро отстреляться и поехать. Приглашаю, конечно. И вообще, надо подвигаться по России, посмотреть, как у нас всё хорошо. А то в Москву приехал, а надо всё посмотреть. Сколько у нас городов замечательных. Если он всё увидит, у него кукушка улетит так, что никто не поймает», — подчеркнул Василий.