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Певица Mona назвала человека, к которому пойдёт за советом и деньгами

Дарья Кустовская (Фото: Instagram* @mona_official)

Во время сольного концерта рэпера Басты в Москве певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) назвала человека, к которому пойдёт за советом и деньгами.



Известно, что артистка записывала с Вакуленко совместные треки. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что всегда может позвонить Басте и попросить совета.

«Если бы у меня была ситуация, что нужно занять у кого-то денег или требовалась помощь в какой-то ситуации, я бы точно, на все 100%, обратилась бы к Васе», — призналась Дарья.
После общения с прессой артистка вышла на сцену вместе с рэпером и исполнила их общий трек.

Сам певец накануне пригласил Канье Уэста выступить в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Вакуленко пообещал американской звезде «улетевшую кукушку» после тура по России.
Ольга Щелокова

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