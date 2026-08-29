Певица Mona назвала человека, к которому пойдёт за советом и деньгами
Во время сольного концерта рэпера Басты в Москве певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) назвала человека, к которому пойдёт за советом и деньгами.
Известно, что артистка записывала с Вакуленко совместные треки. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что всегда может позвонить Басте и попросить совета.
«Если бы у меня была ситуация, что нужно занять у кого-то денег или требовалась помощь в какой-то ситуации, я бы точно, на все 100%, обратилась бы к Васе», — призналась Дарья.После общения с прессой артистка вышла на сцену вместе с рэпером и исполнила их общий трек.
Сам певец накануне пригласил Канье Уэста выступить в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Вакуленко пообещал американской звезде «улетевшую кукушку» после тура по России.