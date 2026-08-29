Певица Mona назвала человека, к которому пойдёт за советом и деньгами

29 августа 2026, 22:16

Дарья Кустовская (Фото: Instagram* @mona_official)

Во время сольного концерта рэпера Басты в Москве певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) назвала человека, к которому пойдёт за советом и деньгами.





Известно, что артистка записывала с Вакуленко совместные треки. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что всегда может позвонить Басте и попросить совета.

«Если бы у меня была ситуация, что нужно занять у кого-то денег или требовалась помощь в какой-то ситуации, я бы точно, на все 100%, обратилась бы к Васе», — призналась Дарья.