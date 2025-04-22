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Элизабет Херли закрутила роман с Билли Рэй Сайрусом после того, как помогла ему пережить развод

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус раскрыли роман, опубликовав совместное фото
Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)

Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)

Актриса Элизабет Херли рассекретила отношения с музыкантом Билли Рэй Сайрусом, с которым сблизились в особый момент.
В пасхальное воскресенье звезда сериала «Чудо-женщина» и отец Майли Сайрус поделились романтическим кадром, что стало полной неожиданностью не только для их фанатов, но и для близких. В окружении пары отметили, что звезды сблизились в прошлом году, когда Элизабет помогла Билли после распада его брака.

В июне 2024 года Билли разошелся с австралийской певицей Файроуз спустя всего семь месяцев после бракосочетания. Громкое расставание сопровождалось взаимными обвинениями и претензиями. Сайрус подчеркивал, что молодая супруга охотилась за его средствами, Файроуз же обвинила его в физическом, эмоциональном и словесном насилии. В юридических документах исполнительница отмечала, что муж изолировал ее от друзей и родственников.

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)


В 2022 году Элизабет и Билли снялись вместе в фильме «Рождество в раю». После этого, как выяснилось сейчас, они продолжали общаться. Кантри-певец обратился к Херли за помощью в весьма сложные времена. По словам инсайдеров, «между ними всегда была искра».

«Лиз очень хорошо к нему относится, но ее друзья настороженно относятся к Билли из-за того, что о нем говорили в прошлом. Она настаивает на том, что он изменился и стал другим человеком», — отметил источник из окружения актрисы изданию Daily Mail.

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Скончалась актриса из сериала «Закон и порядок» Софи Найвайд
22 апреля 2025, 21:57

Фото: iStock/ Diy13

Сегодня выяснилось, что на 25-м году жизни умерла актриса Софи Найвайд, сообщило издание People. Близкие отчаянно боролись за ее жизнь, но спасти девушку не получилось. Точная причина смерти неизвестна.
«Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее открытой для тех, кто мог использовать ее в своих интересах. Она много писала и рисовала, и большая часть ее искусства отображает глубину ее душевного мира, а также боль, которую она испытывала», — передало слова родных актрисы издание Daily Mail.

Семья говорила, что Найвайд «занималась самолечением, чтобы справиться со всеми травмами и стыдом, которые она держала внутри», и из-за этого и наступил трагичный конец.

«Софи часто говорила, что справится с этим сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло бы спасти ей жизнь», — откровенничали близкие артистки.

Уточнялось, что родственники Софи попросила фанатов сделать пожертвование в Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, жестоким обращением и инцестом от имени артистки.

Софи Найвайд дебютировала в кино в раннем возрасте. В шесть лет она снялась в картине «Белла», еще появилась в эпизодах сериала «Закон и порядок». В 2009 году с участием артистки вышла лента «Мамонт», где Софи исполнила роль дочери героини Мишель Уильямс. В последний раз Найвайд появилась на экране в 2015 году.

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#кино
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«Я нигде не буду играть и стану бомжом»: Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать
Агата Муцениеце заявила, что боится остаться без работы
22 апреля 2025, 20:39

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце призналась, что страдает синдромом самозванца. Звезда «Закрытой школы» в подкасте «Страхи» раскрыла, что относится к себе критично и страшится, что в любой момент может потерять работу.
Агата боится, что если перестанет мелькать на экранах, то ее станут реже звать в проекты. При этом в юности она мечтала об «Оскаре» — в настоящее же время она считает себя среднестатистической артисткой.

Несмотря на востребованность, Муцениеце участвует в пробах наравне со своими коллегами, и ее так же, как и всех, порой не берут в проекты. Раньше Агата полагала, что, став известной, будет сама отказывать режиссерам и продюсерам.

«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом» — откровенничала Агата.

Актриса подчеркнула, что теперь на пробы ходят даже суперзвезды — ранее в индустрии им делали послабления. Но их не будет даже в старости — Муцениеце обратила внимание, что из-за того, что профессия актера «зависимая», она будет ходить на пробы до конца жизни.

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Марк Богатырев вышел в свет без «ограничивающего» обручального кольца поговорил о разводе с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев опроверг слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
22 апреля 2025, 19:50

Марк Богатырев (Фото: Инстаграм* @marchi25)

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев вышел в свет без обручального кольца, снова спровоцировав слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц.
В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» актер раскрыл, что на самом деле творится в их отношениях с супругой.

Недавно Богатырев появился на публике в одиночестве и без обручального кольца. Актер решил прояснить ситуацию: по его словам, Арнтгольц занята съемками, а он предпочитает не «ограничивать» себя ношением одного и того же украшения.

«Я люблю разные кольца. И мне важно что-то носить, что мне нравится. А так, когда ты носишь обручальное кольцо, ты как бы себя немножко ограничиваешь», — откровенничал Марк.

Но артист не скрывает: им с супругой тяжело сохранять гармонию в браке из-за особенностей профессии. Помимо прочего, Марк Богатырев признался, что даже обратился за помощью к психологу.

«Это часто связано как раз с взаимоотношениями с Таней. Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — это большая редкость», — уточнил супруг Арнтгольц.

Несмотря на трудности в браке, актер опроверг слухи о разводе с женой. Со слов Марка Богатырева, они работают над отношениями, а все свободное время посвящают друг другу и общему малышу.

Стоит напомнить, что актеры впервые встретились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2018 году Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев вступили в романтические отношения, а спустя два года поженились. У возлюбленных есть 4-летний сын Данила.

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«Закрывать могут, кстати, разные группы»: Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты от шоу «Суперстар!»
Критик Соседов заявил, что Лолите мешают сниматься в шоу «Суперстар!»
22 апреля 2025, 19:03

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отстранение певицы Лолиты Милявской от шоу «Суперстар!». Соседов считает, что Лолиту преследуют разные люди.
Исполнительница хита «На Титанике» заявила, что не будет вести шоу «Суперстар!», съемки которого начнутся в мае. Не появится она и в составе жюри.

«Сегодня какие-то объединения, какие-то группы. Порой даже ты не знаешь, кто это. Находят какое-то покровительство или каких-то спонсоров <...> Лолиту закрывать могут, кстати, разные группы», — объяснил критик в беседе с VOICE.

Соседов отметил, что продолжать творческую деятельность Милявской мешают разные люди. Сергей спрашивал у певицы, знает ли она тех, кто ей мешает. Однако Лолита не смогла выдвинуть предположение.

«Это нужно расследование проводить», — уточнил критик.

Милявская неоднократно обращалась в соцсетях к представителям «Русской общины». Она просила организацию заниматься «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным». Лолита пообещала обратиться в СК РФ.

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#певица
#шоу
#съёмки
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«Европа же, не должны надуть…»: актер из сериала «Солдаты» стал жертвой аферистов
Актер из сериала «Солдаты» Моховиков поделился, как стал жертвой аферистов
22 апреля 2025, 17:52

Иван Моховиков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актер Иван Моховиков раскрыл, как его обманули злоумышленники. Звезда сериала «Солдаты» в беседе с Леди Mail признался, что все произошло в Эстонии.
Во время путешествия в Таллин к Моховикову и его маме подошел продавец и начал предлагать приобрести кастрюли и ножи по весьма выгодной цене.

«Мама заинтересовалась, а я подвоха не заметил и оплатил: Европа же, не должны надуть… Но, когда дома рассмотрел внимательно, понял, что посуда эта — подделка. Расстроился, конечно», — откровенничал актер.

Моховиков отметил, что он торговался с мошенником и заплатил сумму ниже заявленной. К слову, семья все еще пользуется кастрюлями.

Ранее актер рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты». После завершения проекта он долго не мог найти работу. По словам Ивана, он увлекся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран и решил строить дом: нарисовал проект и взялся за дело.

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