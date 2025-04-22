Элизабет Херли закрутила роман с Билли Рэй Сайрусом после того, как помогла ему пережить развод

Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)
Актриса Элизабет Херли рассекретила отношения с музыкантом Билли Рэй Сайрусом, с которым сблизились в особый момент.
В пасхальное воскресенье звезда сериала «Чудо-женщина» и отец Майли Сайрус поделились романтическим кадром, что стало полной неожиданностью не только для их фанатов, но и для близких. В окружении пары отметили, что звезды сблизились в прошлом году, когда Элизабет помогла Билли после распада его брака.
В июне 2024 года Билли разошелся с австралийской певицей Файроуз спустя всего семь месяцев после бракосочетания. Громкое расставание сопровождалось взаимными обвинениями и претензиями. Сайрус подчеркивал, что молодая супруга охотилась за его средствами, Файроуз же обвинила его в физическом, эмоциональном и словесном насилии. В юридических документах исполнительница отмечала, что муж изолировал ее от друзей и родственников.
Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)
В 2022 году Элизабет и Билли снялись вместе в фильме «Рождество в раю». После этого, как выяснилось сейчас, они продолжали общаться. Кантри-певец обратился к Херли за помощью в весьма сложные времена. По словам инсайдеров, «между ними всегда была искра».
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В июне 2024 года Билли разошелся с австралийской певицей Файроуз спустя всего семь месяцев после бракосочетания. Громкое расставание сопровождалось взаимными обвинениями и претензиями. Сайрус подчеркивал, что молодая супруга охотилась за его средствами, Файроуз же обвинила его в физическом, эмоциональном и словесном насилии. В юридических документах исполнительница отмечала, что муж изолировал ее от друзей и родственников.
Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус (Фото: Инстаграм* @billyraycyrus)
В 2022 году Элизабет и Билли снялись вместе в фильме «Рождество в раю». После этого, как выяснилось сейчас, они продолжали общаться. Кантри-певец обратился к Херли за помощью в весьма сложные времена. По словам инсайдеров, «между ними всегда была искра».
«Лиз очень хорошо к нему относится, но ее друзья настороженно относятся к Билли из-за того, что о нем говорили в прошлом. Она настаивает на том, что он изменился и стал другим человеком», — отметил источник из окружения актрисы изданию Daily Mail.
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Ольга Енгалычева