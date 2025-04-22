«Европа же, не должны надуть…»: актер из сериала «Солдаты» стал жертвой аферистов

Иван Моховиков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Актер Иван Моховиков раскрыл, как его обманули злоумышленники. Звезда сериала «Солдаты» в беседе с Леди Mail признался, что все произошло в Эстонии.
Во время путешествия в Таллин к Моховикову и его маме подошел продавец и начал предлагать приобрести кастрюли и ножи по весьма выгодной цене.
Моховиков отметил, что он торговался с мошенником и заплатил сумму ниже заявленной. К слову, семья все еще пользуется кастрюлями.
Ранее актер рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты». После завершения проекта он долго не мог найти работу. По словам Ивана, он увлекся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран и решил строить дом: нарисовал проект и взялся за дело.
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«Мама заинтересовалась, а я подвоха не заметил и оплатил: Европа же, не должны надуть… Но, когда дома рассмотрел внимательно, понял, что посуда эта — подделка. Расстроился, конечно», — откровенничал актер.
Моховиков отметил, что он торговался с мошенником и заплатил сумму ниже заявленной. К слову, семья все еще пользуется кастрюлями.
Ранее актер рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты». После завершения проекта он долго не мог найти работу. По словам Ивана, он увлекся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран и решил строить дом: нарисовал проект и взялся за дело.
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Ольга Енгалычева