Марк Богатырев вышел в свет без «ограничивающего» обручального кольца поговорил о разводе с Татьяной Арнтгольц

Марк Богатырев (Фото: Инстаграм* @marchi25)
Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев вышел в свет без обручального кольца, снова спровоцировав слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц.
В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» актер раскрыл, что на самом деле творится в их отношениях с супругой.
Недавно Богатырев появился на публике в одиночестве и без обручального кольца. Актер решил прояснить ситуацию: по его словам, Арнтгольц занята съемками, а он предпочитает не «ограничивать» себя ношением одного и того же украшения.
Но артист не скрывает: им с супругой тяжело сохранять гармонию в браке из-за особенностей профессии. Помимо прочего, Марк Богатырев признался, что даже обратился за помощью к психологу.
Несмотря на трудности в браке, актер опроверг слухи о разводе с женой. Со слов Марка Богатырева, они работают над отношениями, а все свободное время посвящают друг другу и общему малышу.
Стоит напомнить, что актеры впервые встретились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2018 году Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев вступили в романтические отношения, а спустя два года поженились. У возлюбленных есть 4-летний сын Данила.
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Недавно Богатырев появился на публике в одиночестве и без обручального кольца. Актер решил прояснить ситуацию: по его словам, Арнтгольц занята съемками, а он предпочитает не «ограничивать» себя ношением одного и того же украшения.
«Я люблю разные кольца. И мне важно что-то носить, что мне нравится. А так, когда ты носишь обручальное кольцо, ты как бы себя немножко ограничиваешь», — откровенничал Марк.
Но артист не скрывает: им с супругой тяжело сохранять гармонию в браке из-за особенностей профессии. Помимо прочего, Марк Богатырев признался, что даже обратился за помощью к психологу.
«Это часто связано как раз с взаимоотношениями с Таней. Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — это большая редкость», — уточнил супруг Арнтгольц.
Несмотря на трудности в браке, актер опроверг слухи о разводе с женой. Со слов Марка Богатырева, они работают над отношениями, а все свободное время посвящают друг другу и общему малышу.
Стоит напомнить, что актеры впервые встретились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2018 году Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев вступили в романтические отношения, а спустя два года поженились. У возлюбленных есть 4-летний сын Данила.
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Ольга Енгалычева