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«Я нигде не буду играть и стану бомжом»: Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать

Агата Муцениеце заявила, что боится остаться без работы
Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце призналась, что страдает синдромом самозванца. Звезда «Закрытой школы» в подкасте «Страхи» раскрыла, что относится к себе критично и страшится, что в любой момент может потерять работу.
Агата боится, что если перестанет мелькать на экранах, то ее станут реже звать в проекты. При этом в юности она мечтала об «Оскаре» — в настоящее же время она считает себя среднестатистической артисткой.

Несмотря на востребованность, Муцениеце участвует в пробах наравне со своими коллегами, и ее так же, как и всех, порой не берут в проекты. Раньше Агата полагала, что, став известной, будет сама отказывать режиссерам и продюсерам.

«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом» — откровенничала Агата.

Актриса подчеркнула, что теперь на пробы ходят даже суперзвезды — ранее в индустрии им делали послабления. Но их не будет даже в старости — Муцениеце обратила внимание, что из-за того, что профессия актера «зависимая», она будет ходить на пробы до конца жизни.

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Марк Богатырев вышел в свет без «ограничивающего» обручального кольца поговорил о разводе с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев опроверг слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
22 апреля 2025, 19:50

Марк Богатырев (Фото: Инстаграм* @marchi25)

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев вышел в свет без обручального кольца, снова спровоцировав слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц.
В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» актер раскрыл, что на самом деле творится в их отношениях с супругой.

Недавно Богатырев появился на публике в одиночестве и без обручального кольца. Актер решил прояснить ситуацию: по его словам, Арнтгольц занята съемками, а он предпочитает не «ограничивать» себя ношением одного и того же украшения.

«Я люблю разные кольца. И мне важно что-то носить, что мне нравится. А так, когда ты носишь обручальное кольцо, ты как бы себя немножко ограничиваешь», — откровенничал Марк.

Но артист не скрывает: им с супругой тяжело сохранять гармонию в браке из-за особенностей профессии. Помимо прочего, Марк Богатырев признался, что даже обратился за помощью к психологу.

«Это часто связано как раз с взаимоотношениями с Таней. Понимаете, когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — это большая редкость», — уточнил супруг Арнтгольц.

Несмотря на трудности в браке, актер опроверг слухи о разводе с женой. Со слов Марка Богатырева, они работают над отношениями, а все свободное время посвящают друг другу и общему малышу.

Стоит напомнить, что актеры впервые встретились на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2018 году Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев вступили в романтические отношения, а спустя два года поженились. У возлюбленных есть 4-летний сын Данила.

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«Закрывать могут, кстати, разные группы»: Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты от шоу «Суперстар!»
Критик Соседов заявил, что Лолите мешают сниматься в шоу «Суперстар!»
22 апреля 2025, 19:03

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал отстранение певицы Лолиты Милявской от шоу «Суперстар!». Соседов считает, что Лолиту преследуют разные люди.
Исполнительница хита «На Титанике» заявила, что не будет вести шоу «Суперстар!», съемки которого начнутся в мае. Не появится она и в составе жюри.

«Сегодня какие-то объединения, какие-то группы. Порой даже ты не знаешь, кто это. Находят какое-то покровительство или каких-то спонсоров <...> Лолиту закрывать могут, кстати, разные группы», — объяснил критик в беседе с VOICE.

Соседов отметил, что продолжать творческую деятельность Милявской мешают разные люди. Сергей спрашивал у певицы, знает ли она тех, кто ей мешает. Однако Лолита не смогла выдвинуть предположение.

«Это нужно расследование проводить», — уточнил критик.

Милявская неоднократно обращалась в соцсетях к представителям «Русской общины». Она просила организацию заниматься «более конструктивными делами, такими как помощь детям и животным». Лолита пообещала обратиться в СК РФ.

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#певица
#шоу
#съёмки
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«Европа же, не должны надуть…»: актер из сериала «Солдаты» стал жертвой аферистов
Актер из сериала «Солдаты» Моховиков поделился, как стал жертвой аферистов
22 апреля 2025, 17:52

Иван Моховиков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актер Иван Моховиков раскрыл, как его обманули злоумышленники. Звезда сериала «Солдаты» в беседе с Леди Mail признался, что все произошло в Эстонии.
Во время путешествия в Таллин к Моховикову и его маме подошел продавец и начал предлагать приобрести кастрюли и ножи по весьма выгодной цене.

«Мама заинтересовалась, а я подвоха не заметил и оплатил: Европа же, не должны надуть… Но, когда дома рассмотрел внимательно, понял, что посуда эта — подделка. Расстроился, конечно», — откровенничал актер.

Моховиков отметил, что он торговался с мошенником и заплатил сумму ниже заявленной. К слову, семья все еще пользуется кастрюлями.

Ранее актер рассказал, чем занимался во время простоя после сериала «Солдаты». После завершения проекта он долго не мог найти работу. По словам Ивана, он увлекся ведическими знаниями, перечитал Библию и Коран и решил строить дом: нарисовал проект и взялся за дело.

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«Какая красота!»: Зепюр Брутян показала романтический сюрприз от Павла Прилучного
Брутян показала романтический сюрприз от Прилучного
22 апреля 2025, 17:44

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

В доме Павла Прилучного и Зепюр Брутян всегда стоят свежие цветы, что является заслугой актёра. Он регулярно дарит любимой супруге букеты, которые она публикует в личном блоге.
Накануне артистка вновь показала романтический подарок от Прилучного. Вернувшись домой, звезда «Мажора» преподнёс жене корзинку с белыми розами.

«Зайчик, я соскучилась. Какая красота! Любимый, спасибо большое», – обратилась к супругу Зепюр.
Павел ​Прилучный (фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

В знак благодарности за приятный подарок Зепюр нежно поцеловала Павла.

Тем временем у бывшей жены Прилучного на личном фронте тоже всё в порядке. На днях в Сети распространились слухи о тайной свадьбе актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги.

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*запрещён в РФ
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#любовь
#актеры
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Психолог назвала единственный способ, который поможет Агате Муцениеце помириться с сыном
Психолог Смолярчук: Муцениеце для перемирия с сыном нужно извиниться
22 апреля 2025, 17:40

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Instagram*@agataagata)

Агата Муцениеце оказалась в тяжелых отношениях с сыном, который не только не хочет с ней жить, но и не желает общаться. Актриса уверена, что сейчас она не в силах повлиять на 12-летнего Тимофея.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что у Агаты Муцениеце единственный способ помириться с сыном — перестать выносить конфликт с Прилучным (отцом) на публику.

«Агата должна немедленно зациклить, закольцевать в рамки семьи эту ситуацию конфликта со своим бывшим мужем. Перестать выносить ссор из избы и сообщить об этом своему сыну», — сказала психолог.

Она добавила, что актриса должна напрямую и честно поговорить с сыном.

«Она должна ему сказать: "Ты знаешь, я, наверное, сделала неправильно, когда пыталась наладить отношения с твоим отцом таким образом. Мне все свои силы и время нужно посвящать сейчас тебе, потому что ты находишься в трудном возрасте, ты увидел наше расставание. Наверное, ты это очень переживаешь, тебе беспокойно. Я хочу тебе помочь, поддержать, давай будем больше времени проводить вместе, бывать где-то? А если папа захочет присоединиться или позвать тебя к себе в гости, я всегда с удовольствием и с радостью"», — объяснила Смолярчук.

По ее словам, в этом случае ребёнок поймёт, что в его жизни не происходит никаких турбулентностей между самыми главными людьми, что они в его жизни есть.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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