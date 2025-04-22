«Я нигде не буду играть и стану бомжом»: Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)
Актриса Агата Муцениеце призналась, что страдает синдромом самозванца. Звезда «Закрытой школы» в подкасте «Страхи» раскрыла, что относится к себе критично и страшится, что в любой момент может потерять работу.
Агата боится, что если перестанет мелькать на экранах, то ее станут реже звать в проекты. При этом в юности она мечтала об «Оскаре» — в настоящее же время она считает себя среднестатистической артисткой.
Несмотря на востребованность, Муцениеце участвует в пробах наравне со своими коллегами, и ее так же, как и всех, порой не берут в проекты. Раньше Агата полагала, что, став известной, будет сама отказывать режиссерам и продюсерам.
Актриса подчеркнула, что теперь на пробы ходят даже суперзвезды — ранее в индустрии им делали послабления. Но их не будет даже в старости — Муцениеце обратила внимание, что из-за того, что профессия актера «зависимая», она будет ходить на пробы до конца жизни.
Читайте также:
Марк Богатырев вышел в свет без «ограничивающего» обручального кольца поговорил о разводе с Татьяной Арнтгольц
«Закрывать могут, кстати, разные группы»: Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты от шоу «Суперстар!»
«Европа же, не должны надуть…»: актер из сериала «Солдаты» стал жертвой аферистов
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Несмотря на востребованность, Муцениеце участвует в пробах наравне со своими коллегами, и ее так же, как и всех, порой не берут в проекты. Раньше Агата полагала, что, став известной, будет сама отказывать режиссерам и продюсерам.
«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом» — откровенничала Агата.
Актриса подчеркнула, что теперь на пробы ходят даже суперзвезды — ранее в индустрии им делали послабления. Но их не будет даже в старости — Муцениеце обратила внимание, что из-за того, что профессия актера «зависимая», она будет ходить на пробы до конца жизни.
Читайте также:
Марк Богатырев вышел в свет без «ограничивающего» обручального кольца поговорил о разводе с Татьяной Арнтгольц
«Закрывать могут, кстати, разные группы»: Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты от шоу «Суперстар!»
«Европа же, не должны надуть…»: актер из сериала «Солдаты» стал жертвой аферистов
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева